Экспортёры выяснили, что вьетнамцы готовы отдать душу за крымский гидролат и шампанское

Крым подписал шесть соглашений с торговыми сетями Вьетнама о поставке винной и косметической продукции. В обратном направлении по морю через Владивосток отправятся тропические фрукты, кофе, чай и мебель из натурального дерева.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила директор «Южного регионального центра поддержки экспорта» Ксения Слуцкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Недавно крымская бизнес-миссия вернулась из Ханоя, где представила товары крымских виноделов и натуральную косметику.

«Вьетнамцам действительно прививается культура питья вина, в большей степени, конечно, это Италия, Испания, Чили, – отметила Слуцкая. – Но, тем не менее, тенденция на российское вино, на крымское вино – есть, которое отличается своими вкусовыми качествами и рецептурой, в том числе игристые вина, к которым они привыкли ещё ранее во времена, когда было плотное взаимодействие ещё при Советском союзе, а после с Российской Федерацией».

Директор центра экспорта подчеркнула, что ни в одной другой стране не было такого ажиотажа вокруг игристых вин.

«Мы не только едем и общаемся с официальными важными людьми в костюмах, которые сидят в офисах. Наша самая главная задача – общение с потребителями, с местными покупателями. Мы их спрашиваем: ребята, так что вы хотите? Что вы будете пить? Красное вам нравится, или белое? Игристое, всем нравится игристое. Это, наверное, топ. Ни в одной стране, где мы были, мы не видели такой ажиотаж вокруг игристых вин. И есть отдельные почитатели. «Советского шампанского», – отметила она. – Несмотря на то, что его производят и иностранные производители, в том числе, наши ближайшие соседи, именно у нашего предприятия-производителя есть официальная лицензия на производство того самого «Советского шампанского», и тут, знаете, уже дело чести, чтобы именно наше «Советское шампанское», к которому привыкли вьетнамцы, экспортировалась во Вьетнам. Наши предприниматели настроены кардинально, я бы так сказала, то есть они действительно заинтересованы в выходе на данный рынок. Они увидели своими глазами перспективы, и виноделы уже морально готовятся работать с Вьетнамом».

Появление крымских вин на полках магазинов Вьетнама можно ждать уже осенью. Но его путь пройдет через всю Российскую Федерацию до Владивостока, а оттуда морским транспортом уже во Вьетнам.

«На сегодняшний момент наш центр оказывает поддержку, начиная от составления экспортного контракта, таможенного брокера или экспертизы существующего контракта, заканчивая компенсацией расходов на логистику, а в случае с Вьетнамом это очень актуально. Потому что, если мы говорим про морской транспорт, морской путь логистики, то этого Владивосток. Большая часть маршрута будет проходить по территории Российской Федерации, и в настоящее время, если есть экспортный контракт, можно без каких-либо долгих бюрократических конкурсных процедур получить софинансирование логистики до 500 тысяч рублей. Это действительно является хорошей мерой поддержки, экономит реальные деньги бизнесу. Все, что касается рекламы, эта часть экспортёром осуществляется самостоятельно, – уточнила Слуцкая. – Мы подписали шесть рамочных соглашений о сотрудничестве с крупнейшими торговыми сетями. Я считаю, что для первого раза результат хороший, потому как это, наверное, самое дальнее зарубежье, которое когда-либо мы посещали, в том числе крымский бизнес. Обсуждаются поставки пробной партии продукции, логистика прорабатывается, а что касается экспортной выручки, у нас уже есть некоторые проработки в данном направлении, что облегчит жизнь будущим экспортерам».

Что касается косметики, то основной акцент будет сделан на серию с эксфолиантами, потому что во Вьетнаме и Китае идеалом красоты является белая кожа, цвета рисовой муки.

«Да, белый цвет лица является действительно направлением, и наши производители готовы предоставить такую линейку продукции. То, что мы привозили, им очень понравилось, – заверила Слуцкая. – Что касается косметики, то с учётом того, какую косметику мы везём, и, в первую очередь, натуральную, то нашими конкурентами выступают Турция и Болгария. Но, опять же, цена – мы были удивлены, что банка нашего крымского гидролата в несколько раз дешевле, а состав лучше».

В конце этого года крымское вино отправится в Китай на крупнейшую винную выставку, одну из самых масштабных в мире.

«Есть достаточное количество времени, чтобы отработать одну историю и поехать покорять Китай. Мы уже сейчас готовимся, потому что Китай – это очень сложный рынок. Сейчас наши коллеги уехали в Узбекистан, где в ближайшее время начнётся тоже крупная выставка в сфере сельхозпроизводителей. Армения, Иран, Катар в планах», – заключила директор «Южного регионального центра поддержки экспорта».