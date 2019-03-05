Экспортом угля из ЛДНР занимаются граждане Украины – украинский министр

05.03.2019, Киев, Галина Шершнева

Экспорт угля из республик Донбасса осуществляют украинские граждане.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Вадим Черныш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уголь они вывозят на сотни миллионов долларов. Кстати, большая часть денег оседает у них. Некоторые из них для прикрытия имеют украинское гражданство. Нам говорят, тут и украинские граждане есть. Нет, это попытка прикрыться для тех, кто не понимает. На самом деле все понимают, кто этим управляет», – сказал Черныш.

Ранее украинские СМИ обвинили в сотрудничестве с ДНР олигархов Сергея Таруту и Рината Ахметова.