«Экспресс к Бандере» забрал 40 ВСУшников

Ценой вчерашней вылазки ВСУ на запорожском направлении стали жизни 40 украинских военнослужащих и нескольких единиц бронетехники.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Рогова, противник решил ударить накануне в месте, где стыкуются разные подразделения ВС РФ, надеясь на то, что между ними не будет координации.

«Если мы говорим о вчерашней разведке боем, которую некоторые назвали наступлением, то действия были достаточно грамотные. Во-первых, удары наносились четко в стык подразделений, то есть, там, где может быть нарушена координация между нашими ребятами. Есть одно подразделение, другое, пока командиры свяжутся, пока примут решение, как действовать, противник теоретически мог бы куда-то пройти, но нет – координация наших подразделений была четкая, быстрая и эффективная», – сказал чиновник.

«Помимо того, что атаковали в этот стык, еще начали все именно с авиаудара, затем отработали артиллерией и накрыли РСЗО. Стреляли они не из «Хаймарсов», которые почему-то в последнее время притихли, что косвенно говорит о том, что они готовятся к серьезному наступлению, именно поэтому «Хаймарсы» экономят.

Никакого там снарядного голода нет, не надо себя тешить иллюзиями, что у них все плохо, поэтому у нас все хорошо. Нет, к сожалению. Не так… По состоянию на данный момент, вчера было уничтожено свыше 40 боевиков и, судя по всему, не менее 8 единиц техники, которые отправились к Бандере экспрессом», – заявил Рогов.