Экстрадиция Фирташа в США отложена – адвокаты подали апелляцию
Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, передает корреспондент ПолитНавигатора.
В то же время бизнесмен пока остается в Вене, сообщает DW.
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Как сообщает DW во вторник, 16 июля в пресс-службе министерства юстиции Австрии, министр Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.
Такое решение принято после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии. Вопрос дальнейшей доставки украинца в Соединенные Штаты в настоящее время решает Земельный суд Вены.
В то же время, как сообщает австрийский телаканал ORF, Дмитрий Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдача США отложена.
Напомним, Фирташ, наряду с украинскими политиками из Оппоплатформы “За жизнь” Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным является одним из владельцев украинского телеканала Интер. Ранее Фирташ дал под присягой показания о сговоре в Вене с его участием, в результате которого украинские олигархи договорились привести Петра Порошенко к власти в 2014 году.
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