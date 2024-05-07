«Экстрадировать беженцев на Украину – отправлять их на смерть» – правительство Венгрии

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Венгрию не интересует, призван ли человек, по мнению украинского руководства, на военную службу или нет. Исходя из принципов гуманности, венгерское правительство не позволит отправить их на смерть.

Об этом заявил вице-премьер правительства Венгрии по национальной политике Шемьен Жольт, сообщает atv.hu.

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Ещё осенью прошлого года в разговоре с журналистами Жольт заявил, что Венгрия не будет экстрадировать ни одного украинского беженца, независимо от того, призван он на военную службу или нет, по данным Киева. Он добавил, что «все беженцы из Украины на территории Венгрии – свободные люди, которые могут свободно решать, оставаться ли здесь, идти дальше на Запад или, если захотят, вернуться назад».

После того как глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал к экстрадиции призывников-украинцев из стран-членов ЕС, Шемьен Жольт вновь повторил свою позицию:

«Венгрия не будет экстрадировать беженцев в Украину. Мы не расследуем, призван ли человек, по мнению украинцев, на военную службу или нет. Основываясь на элементарной человечности, мы не позволим отправить их на смерть».