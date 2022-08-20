«Экстракция», которая закончилась бойней. Киев напуган и прячет концы в воду

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Новости Украины

В день визита генсека ООН во Львов родственники попавших в плен украинских боевиков с «Азовстали» устроили антироссийский перфоманс, обвиняя Москву в смерти 53 человек, содержавшихся в тюремном бараке в Еленовке. И хотя на месте удара по колонии были обнаружены элементы ракеты высокоточной американской системы HIMARS, даже близкие погибших отказываются признавать неудобную правду – «азовцев» уничтожили свои, чтобы не дать российскому следствию собрать свидетельства военных преступлений Киева.

Министерство обороны и Следственный комитет России по горячим следам начали следственные мероприятия, предложив экспертам ООН и Международного Красного Креста (МКК) объединить усилия в расследовании инцидента. А вот из ведомства генсека Гутерриша прислали отписку, дескать, их эксперты не обладают соответствующим мандатом, а вместо представителей МКК на место массового убийства военнопленных попытались влезть фальсификаторы из Украинского Красного Креста с целью создания нужной властям Украины картинки происшествия.

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Осознав, что провокация не удалась, украинская сторона и её американо-британские кураторы из кожи вон лезут, чтобы сорвать ход следствия, заранее оболгать его результаты, требуя проведение экспертизы в закрытом режиме.

Очевидно, что для Зеленского и его западных хозяев независимое расследование ракетного удара по колонии в Еленовке является неприемлемым сценарием развития событий, не позволяющим вносить в него фальшивые данные и искажения, подобно тому, как было организовано «международное расследование» вокруг крушения рейса МН17.

Украинский пропагандистский плакат о “мученике”-“азовце” в момент удара по Еленовке

Для любого разумного и непредвзятого наблюдателя причинно-следственные связи ЧП в Еленовке достаточно прозрачны: власти ДНР сразу же после ракетного удара сделали заявление, что ночная атака на барак с военнопленными была спланированной украинской стороной, поскольку находившиеся в нём бывшие боевики и в первую очередь неофашисты из полка «Азов» начали давать признательные показания.

Затыкать рты свинцом свидетелям укрохунта хорошо научилась ещё во время «Евромайдана», и дальше только оттачивала этот навык, отрицая при этом своё участие и сваливая вину с больной головы на здоровую.

Украинский пропагандистский плакат – заключенный террорист Азова изображен со свастонами на руке

В случае с инцидентом в Еленовке, Зе-режим также яростно отрицает свою вину, выдвигая абсурдные версии, будто это российские военные зачем-то подорвали фугасом изнутри барак с «азовцами», раскидав обломки ракеты «хаймарса» вокруг места взрыва для отвода глаз.

Нюанс в том, что независимые эксперты, попав на место происшествия, обязательно найдут доказательство прилёта ракеты «хаймарса» с украинской стороны, поскольку преступления подобного рода обязательно оставляет следы. Например, застрявшие в конструкциях здания осколки, по которым можно воссоздать картину.

Впрочем, последние 8 лет укрохунту никакими экспертизами не проймёшь: ей можно мочиться в глаза, а её представители с высоких трибун и международных площадок будут кукарекать, что «это Россия всё инсценировала, чтобы обвинить нас, сирых и убогих».

Для подавляющего большинства рагулей и рагулек, не отличающихся критическим мышлением президентских всхлипов «мамой клянусь!» будет достаточно.

Но есть нюанс.

Учитывая ничтожную популярность «главнокомандувача» в рядах ВСУ, первые, кто усомнится в президентских клятвах и заверениях «не виноватая я», будут украинские военнослужащие, которых не только обворовывают и держат за бессловесный скот, но и просто используют как приманку и расходный материал в контрбатарейной борьбе с превосходящей российской артиллерией.

Уже с весны на фронте с украинской стороны военнослужащие снимают и публикуют видеосюжеты, в которых они отказываются продолжать воевать фактически голыми руками. С тех пор этот движняк только набирает обороты, и в рядах всушной голытьбы вряд ли кто-то усомнится в виновности военно-политического руководства Украины, заметающего мусор под ковёр вместе с людьми.

ВСУ и нацбаты – реальная сила, способная изменить власть в стране, с которой необходимо считаться. Именно поэтому Зеленский с подручными будут отрицать свою причастность к ракетному удару по Еленовке яростно и до последнего.

Не меньшую опасность, чем ВСУ, для Зе-режима представляют американские правящие военно-политические структуры. Один из высокопоставленных представителей ГУР проговорился, что ВСУ обязаны согласовывать цели для «хаймарсов» с американскими кураторами.

Судя по тому, как кураторы из США неуклюже прикрыли инцидент в Еленовке, объясняя массовое убийство украинских военнопленных «возможностью ошибки», создаётся впечатление, что ракетный удар не был с ними согласован украинцами. Есть предположение, что «боевые укропы» в данном случае проявили инициативу при поддержке приданных им британцев, работающих в поле и давно тянущих одеяло по принятию решений на себя.

Учитывая обстоятельство, что именно британская сторона в конфликте отличается особой отмороженностью, инициатива припугнуть излишне говорливых «азовцев» могла поступить в ГУР именно от них, минуя американскую инстанцию.

Самая мякотка ЧП, что сдавшихся в плен и разговорившихся на допросах «азовцев» никому не жаль, однако представители США могли запретить высокоточный удар «хаймарсами» по бараку из соображений, что следствию будет несложно доказать применение американской ракеты, но они не взяли в расчёт, что у Зеленского уж очень подгорело, что он решил сыграть свою игру за их спинами.

В принципе, чтобы заткнуть глотки «азовцам», не обязательно было бить по ним из «хаймарсов». По одной из версий, высокоточная ракета понадобилась для удара по пустому помещению в качестве предупредительного сигнала, но звёзды для «азовцев» в ту ночь выстроились не самым благоприятным образом.

Благодаря работе российских хакеров из ГУР происходит постоянная утечка информации, из которой следует, что украинские власти крайне обеспокоены фактом «активного сотрудничества с оккупантами» сдавшихся в плен военнослужащих, несмотря на данные им чёткие указания.

Данные внутренней переписки украинской военной разведки говорят о том, что её руководством планировался один точечный удар по колонии – в целях устрашения слишком общительных «хэроев». На спутниковых снимках был отмечено место удара – предположительно, пустующий барак, однако доразведку никто не проводил, и затейники так и не узнали, что «азовцев» накануне перевели в более просторное помещение.

В общем, провал с операцией устрашения вышел слишком резонансным, что заставляет Зеленского вдалбливать в головы американских кураторов, что «это сделали русские».

Американцам осталось так мало места для информационного маневра, что их говорящая голова Джон Кирби вынужден прикрывать всушные задницы, рассказывая журналистам версии о «возможной непреднамеренной ошибке» их украинских подопечных.

Ситуация в США складывается таким образом, что, на фоне галопирующей инфляции, роста цен на всё и обеднения рядовых американцев, правящим демократам всё труднее находить основания для военной поддержки киевского режима. Результаты независимого расследования могут если не прервать, то очень серьёзно ограничить объём военной и финансовой помощи американцев и их союзников киевскому режиму.

Сколько дней продержится Украина и её власть без внешней поддержки – вопрос несущественный.

В настоящий момент заметно, что Зе-хунта занята купированием распространения информации по Еленовке, не совпадающей с официальной версией. Сочувствие «свободного мира» шароварным неонацистам имеет свои пределы, а в последние пару месяцев в западной прессе число негативных статей и видеосюжетов об Украине выросло в десятки раз. Такими темпами и шмыгающее носом лицо с бегающими глазёнками можно окончательно потерять.

Сохранять лицо украинская сторона взялась с распространения откровенного бреда. В частности, на специальном совещании, собранном для обсуждения ЧП в колонии Еленовки, повторялись заклинания об «экстракции и эвакуации с «Азовстали» под руководством ГУР 16 мая» якобы сорванной «чудовищным способом перепуганными русскими» с выводом: «те, кого мы спасали, погибли».

Версия откровенно слабенькая, поэтому Офис президента готовится двигать в массы альтернативные варианты.

Первая – принять подачу американских кураторов и признать случайный прилёт высокоточной ракеты в барак со спящими «азовцами».

Вторая – всему виной были русские, отклонившие ракету, нацеленную на их штаб или склад боеприпасов средствами РЭБ.

Обстановка вокруг Еленовки складывается для Киева не лучшим образом, заставляя дирижёров украинских информпомоек поторапливаться с озвучкой новых версий.

Пока бесхребетный генсек Гутерриш саботирует отправку в Еленовку следователей ООН, а МКК раскачивается, глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий организовал посещение колонии группой иностранных журналистов.

Место инцидента осмотрели и пообщались с «азовцами» журналисты из Сербии, Никарагуа, Сирии, Северной Кореи, а также – Франции, Италии и Германии. Среди них были не только люди, симпатизирующие народным республикам Донбасса и России, но и желающие установить истину скептики.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова встретилась с журналистами и рассказала им, что размещение украинских пленных в Еленовке было одним из условий сдачи гарнизона «Азовстали», согласованным с Киевом.

На момент капитуляции «азовцев» Еленовка находилась поблизости от линии фронта, в зоне, которую хорошо знали и когда-то контролировали ВСУ. По-видимому, в надежде отбить «хэроев» при удобном случае. Или уничтожить.

Бывший парашютист французской армии, а теперь журналист и волонтёр Адриан Боке, разоблачивший провокацию в Буче, осмотрел следы от обстрела СИЗО ракетой «хаймарс» и пообщался с пленными «азовцами».

— Это однозначно был обстрел ракетой, а не взрыв внутри. Посмотрите, как обрушилась кровля. Такое бывает только после попадания с внешней стороны. Иначе бы крышу выгнуло наружу. Скорее всего, это был зажигательный боеприпас. Они предназначены для того, чтобы уничтожить максимальное количество людей, – заявил Боке.

Немецкий журналист Томас Репер, в общении с выжившими украинскими пленными, выяснил важный факт. Четверо украинцев подтвердили, что взрыв был снаружи барака, не внутри.

Работающая в ДНР независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Ден Энде, осмотрев разрушения, высказалась жёстко и откровенно:

«Зачем русским атаковать собственную колонию? В это поверить может только идиот!»

Шеф-корреспондент китайского телеканала «Феникс» Лю Юй Гуань поддержал мнение коллеги:

– Я не первый день на войне и могу различать, откуда прилетают снаряды. У меня нет никаких сомнений, что удар нанесли украинцы, американским высокоточным оружием.

Посещение колонии и озвученный вывод, сделанный американским киноактёром Стивеном Сигалом, ценны тем, что они помогают разрушать стену лжи, выстроенную Зе-хунтой при участии западных кураторов вокруг событий в Еленовке.

Правду, как и шило в мешке, не утаишь, и её острое жало постепенно вылезает на свет, угрожая нанести болезненный укол фашиствующим лжецам и убийцам.