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Ультиматум, выдвинутый президентом США, спровоцировал активное наступление ВС РФ на Украине. Сейчас она завоевывает больше территорий, чем когда-либо за время СВО.

Об этом американский политолог Гилберт Доктороу заявил на канале американского телеведущего и блогера Эндрю Наполитано, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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