Экстравагантный Трамп как никто ускорил наступление России – американский эксперт

Анатолий Лапин.  
06.08.2025 17:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Ультиматум, выдвинутый президентом США, спровоцировал активное наступление ВС РФ на Украине. Сейчас она завоевывает больше территорий, чем когда-либо за время СВО.

Об этом американский политолог Гилберт Доктороу заявил на канале американского телеведущего и блогера Эндрю Наполитано, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ультиматум, выдвинутый президентом США, спровоцировал активное наступление ВС РФ на Украине. Сейчас она завоевывает...

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«Мистер Трамп пытается закончить войну, но не так, как думают большинство людей. Чем более экстравагантны его намерения ввести санкции против России, тем быстрее русские ускоряют разрушение Украины

Русские не будут сидеть сложа руки и ждать, когда их экспорт прекратится. Поэтому продвижение к Днепру происходит все быстрее.

Территория, которую они захватывают каждую неделю, больше по площади, чем когда-либо за всю войну… Вероятность того, что будет захвачена вся часть Украины к востоку от Днепра – вполне реальна в ближайшие месяцы, а не годы», – заключил Доктороу.

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