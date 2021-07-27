Экстремальные методы разгона инфляции по-Центробанковски: капитализм пока побеждает

27.07.2021, Донецк, Алексей Муратов

По оценкам Банка России, во II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. В ЦБ экономический рост связывают с разгоном инфляции, поэтому традиционно Центробанк поднял ключевую ставку. Правда, совершило такой манёвр руководство Центробанка далеко не традиционным способом – впервые с 2014 года ставка поднята на 100 базисных пунктов – до 6,5% годовых. И здесь важна одна деталь: глава ЦБ Эльвира Набиуллина вслед за МВФ, можно сказать, отметила фурор проводимой политики госкапитализма.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает один из лидеров движения «Донецкая республика» экономист Алексей Муратов.

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Традицию повышения ставок ЦБ облюбовал с весны текущего года: в марте ставка повышена на 25 б.п., в апреле – ещё на 50, в июне – опять на 50, – до 5,5% годовых. Но даже 6,5 %, по мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, – это «снисхождение» к гражданам, ведь «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Именно такое резюме сделала Набиуллина.

Можно смело говорить, что, повышая ставку, Центральный Банк сознательно тормозит экономику страны. Хотя, если верить Эльвире Сахипзадовне, то в текущем году экономический рост составит 4-4,5% (при прогнозируемых ранее 3-4%). Обнадёживающие экономические прогнозы руководство ЦБ делает после аналогичных заявлений МВФ. Международный валютный фонд ещё весной улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 3,8% с 3%, ожидаемых им в январе, и 2,8%, прогнозируемых в октябре прошлого года.

Почему МВФ и вверенные им денежные власти РФ внезапно улучшают свои прогнозы? Здесь всё очевидно – у них нет выхода из-за грамотных антикризисных действий Правительства. Вот уже второй пандемический год мы являемся свидетелями сильной и в то же время неоткрытой борьбы либералов (к которым относятся денежные власти) и государственников (Правительство). Благодаря увеличению бюджетных расходов (что вряд ли устраивает ЦБ и Минфин), в пандемию был поддержан реальный сектор и сохранены рабочие места. Но ни Набиуллиной, ни Силуанову не дают покоя бюджетные расходы, из-за которых то ли шантажируя, то ли «предупреждая», руководство Центрального Банка и Министерства финансов в унисон заявляют об усугублении перегрева экономики, если Минфин не снизит расходы бюджета. Тем временем государственники даже и не задумываются о том, чтобы начать плясать под дудку либералов. Наоборот, в России продолжаются бюджетные инвестиции в реальный сектор, что крайне не устраивает тех, кто пытается задушить экономику, без конца поднимая ставки.

К слову, по прогнозам на 2022 год от руководства ЦБ, ключевая ставка составит 6-7%. Таким образом, Банк России «борется» с инфляцией, которая, по моему убеждению, имеет место из-за роста цены на импортные товары. Не думаю, что зарубежные товаропроизводители «сжалятся» и снизят цены на ряд своих товаров. А поднятием ключевой ставки, ЦБ добивает реальный сектор, делая практически невозможным импортозамещение, об архиважности которого мы постоянно говорим. Всё вновь возвращается на круги своя, когда обнажается главная проблема отечественной экономики – отсутствие инвестиций (внутренних, так как внешние запрещены хозяином ЦБ – МВФ).

Что касается реального сектора экономики, то мы видим, как продолжается выкачка денег из него. В то же время денежными властями осуществляется попытка обесценивания рублевых доходов и сбережений. Делается это Центробанком для того, чтобы «не дай Бог не сделать рубль инвестиционной валютой и не облегчить получение бизнесом инвестиционных кредитов».

ЦБ не извлёк уроки (или же, наоборот, сделал тщательный «анализ») из девальвации рубля в 2014 году, нанёсшей тяжелейшие последствия для экономики РФ. По сути, эта девальвация была искусственно созданной, и сейчас происходит всё для её повторения. При девальвации рубля мгновенно растут цены, что вполне обосновано, вызывает народное недовольство. И такой расклад вполне устраивает денежных властей, с которых из-за океана буквально требуют произвести социальный взрыв в России.

Поэтому Центробанк продолжает свою деятельность сугубо в интересах финансовых спекулянтов. Последние наваривают сверхприбыли, дестабилизируя макроэкономику путём манипулирования курсами ценных бумаг и валют. Манипулируя деньгами, ЦБ получает от политики дефицита денег огромные прибыли. Поэтому завышенные ставки и доходность облигаций государственных займов, а также извлечение сверхприбылей за счёт простого манипулирования рынком, – это типичная либеральная модель поведения нынешних денежных властей, поэтому необходимые изменения они всячески пытаются блокировать.

Процентная ставка не должна превышать рентабельности производства и должна быть привлекательной для инвестиций, можно было брать долгосрочные кредиты и модернизировать экономику без рисков того, что по желанию банкиров условия кредитования могут быть ухудшены. Ухудшения условий кредитования часто заканчивается залоговым рейдерством, – что тоже на руку банкирам. Сейчас объём инвестиционных кредитов составляет пять процентов от активов. То есть банки практически прекратили кредитовать развитие экономики.

Эту, казалось бы, патовую ситуацию можно легко изменить: если Банк России будет встроен в систему стратегического планирования и реализовывать задачи, которые вытекают из общегосударственных целей развития экономики, то в Российской Федерации начнётся уверенный и стремительный экономический рост. Кроме того, государственные банки должны отчитываться не объёмом прибыли, которую они получают за счет завышенных комиссий и спекуляций, а объёмом кредитов на инвестиционные нужды.

Повышая ставку, Центробанк рисует картину маслом а-ля «Как мы боремся с инфляцией», и в то же время выполняет задачу МВФ, повышая цены (объём импорта растёт), и, понижая уровень жизни в стране.

«У каждой проблемы есть имя, фамилия и адрес…», – так говорил Сталин. Имя главной проблемы торможения российской экономики нам, к счастью, или, к сожалению, известно…

В этой связи стоит подчеркнуть архиважность продолжения Конституционной реформы и национализации ЦБ. Ведь финансовая система – основа основ государства. Если же говорить о развитии России, то подчиняться МВФ наша страна не должна! На данный момент независимость статуса Банка России отражена в статье 75 Конституции Российской Федерации, а также в статьях 1 и 2 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Убеждён, что продолжению Конституционной реформе быть, как и быть российскому экономическому чуду! Потому что Большая Россия – страна неограниченных возможностей, богатых ресурсов, умных, талантливых и трудолюбивых людей.