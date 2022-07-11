Экстремальный туризм по-украински: от «все включено» – до «все выключено»…

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Новости Украины

Сейчас поток беженцев из Украины в Болгарию заметно ослаб, если сравнивать с первыми неделями после начала специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией.

По официальной информации от Совета министров Республики Болгария, максимальное количество беженцев из Украины в пиковый период насчитывало – 115 тысяч человек. На конец прошлого месяца, на территории Болгарии оставалось – 78 тысяч украинских беженцев. Около 6 тысяч из них, устроились на работу и пытаются интегрироваться в болгарское общество. Менее 5 процентов…

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При общем снижении наплыва украинских беженцев в Болгарии и в ЕС в целом, социальная напряженность во многих европейских странах продолжает расти.

Биатлонистка Екатерина Дафовска – единственная болгарка, становившаяся олимпийской чемпионкой в зимних видах спорта. Её популярность в стране не исчезла, даже после того как она оставила большой спорт. Болгары вообще очень трепетно относятся к своим спортивным звездам, и прислушиваются к их мнению, куда больше, чем к речам политиков.

Сейчас Екатерина Дафовская, которую болгары именуют не иначе, как «Великая», стала хозяйкой скромного отеля в городе Пампорово, знаменитого болгарского горнолыжного курорта.

Уже две недели болгарские СМИ пестрят громкими заголовками: «Голямата Екатерина Дафовска отказа на бежанците от Украйна!» (Дафовская отказалась принимать в своей гостинице украинцев!)

Екатерина Дафовска:

«Мы понимаем, что война — страшная вещь, и молимся, чтобы это безумие поскорее закончилось. Но мы долго боролись за то, чтобы вернуть туристов, потому что во время карантина всё пошло не так, как хотелось. Сейчас мы добились определенных успехов и не можем себе позволить принимать украинцев. И мы слышали о них много неприятного».

До недавнего времени, многие тысячи украинских беженцев бесплатно проживали в гостиницах на болгарском побережье, однако начался летний туристический сезон, и их переселили в отели, в центральной части страны. В уже упоминавшемся Пампорово, только один (!) отель согласился принять украинцев. Скажете бессердечно? Не торопитесь с выводами…

Популярное болгарское издание «Поглед ИНФО» перепечатало статью польской журналистки Агнешки Пивар, опубликованную в издательстве «Myśl Polska».

Вот несколько цитат из статьи:

«Поляки от всей души открыли свои сердца и дома беженцам из Украины. Однако очень скоро «инопланетяне» показали свое «истинное лицо». Некоторые прибыли из районов, не затронутых боевыми действиями, поэтому непосредственной угрозы их жизни не было. Других соблазнили различные льготы, квартиры, бесплатный проезд и прочие привилегии» «Поляки постепенно начали понимать, что их обманули. Напряженность в отношениях с приезжими из Украины нарастает» «Украинцы постоянно устраивали «пьяные» вечеринки, которые мешали соседям. И больше всего многих поляков удивляет, как беженцы находят столько денег на алкоголь, ведь они нигде не работают. Украинские пациенты умудряются ввязываться в жестокие драки в коридорах больниц, требуя немедленной медицинской помощи или операции, потому что они этого заслуживают, потому что они беженцы из Украины. И часто им это удается, в то время как польские пациенты вынуждены стоять в длинных очередях» «Что еще должно произойти и сколько времени пройдет, прежде чем поляки откроют глаза и начнут убирать украинские флаги из публичного пространства?»…

Реакция израильтян была немногословна, но конкретна.

«Израиль не принимает временно перемещенных граждан Украины (беженцев)», – сообщил украинский сайт РБК- Украина.

Зададимся вопросом, так в чем же дело? Почему Европа неумолимо отворачивается от беженцев из Украины?

Буду говорить только о ситуации в Болгарии, о тех реалиях, которые вижу своими глазами. Приезжают сюда самые разные люди. Есть и те, кто оставляет после себя разгромленные номера в отелях, «расписав» стены лозунгами «слава Украине», сделанными собственными экскрементами.

Есть наглецы и откровенные бандиты. Однако основная масса беженцев – обычные люди, стремящиеся спасти своих детей, свои семьи. Люди – бегущие от войны! Представлять всех беженцев маньяками и нацистами не стоит. Люди специально, искусственно поставлены в условия, когда проявляются их негативные стороны.

Путь беженца, вернее эмигранта, я прошел сам. Реальный статус беженца (не тот, который придуман для украинцев) – весьма унизителен и тяжел. Получив такой статус, человек теряет свободу передвижения, возможность получить приемлемую работу, вообще, не может сам распоряжаться своей жизнью. Эмигрант более свободен, но и перед ним встаёт множество проблем. Три такие проблемы – способны довести человека до самоубийства! Я ничуть не преувеличиваю!

Первая сложность – легализация, получения статуса, позволяющего жить в новой стране. Болгарская бюрократия даст сто очков вперед и украинской, и российской. Официальный путь занимает несколько лет, нужно набраться неистощимого терпения.

Вокруг шныряют толпы аферистов (порой, даже, имеющих адвокатское удостоверение), которые готовы «всё порешать» в считанные дни. Кроме потери денег, которые вполне могут оказаться последними грошами в вашем кармане, обращение к этим людям ничего хорошего не сулит.

Беженцам с Украины эта проблема не знакома. Их буквально упрашивают заглянуть в «отдел миграции» и поставить закорлючку – подпись. Им нанимают переводчиков (с украинского языка). Получаемый ими статус «временной защиты», это – просто, билет в счастливое будущее, по сравнению с обычным статусом беженца.

Вторая проблема – поиск работы. Конечно, если человек приехал с чемоданом денег, или солидной суммой в валюте на счетах, эти сложности ему не грозят. Если же вы оказались в чужой стране с одной сумкой, наполненной детскими вещами, как это было со мной, поиск средств к существованию может стать неразрешимой проблемой.

Получить иностранцу разрешение на работу – практически невозможно. Найти работодателя, который решится взять на работу эмигранта – квест повышенной сложности.

Дело не в равнодушии болгар, тут, как раз, всё наоборот. Местные законы устроены так, что нанимателю очень хлопотно и невыгодно брать работника без болгарского паспорта. В большинстве случаев, если и удается найти работу, то она относится к категории тяжелого физического труда. Обо всех своих дипломах о высшем образовании и присвоении ученой степени, придется забыть. А, парикмахеров, блогеров и «свободных художников», тут своих хватает.

Для беженцев из Украины создаются специально новые рабочие места, правда, соглашаются их занять, очень немногие. Дело в том, что до недавнего времени такой необходимости у беженцев вовсе не было. Каждому прибывшему из Украины выплачивали ежедневно 40 левов (20 евро), плюс к этому, их проживание и питание в отелях покрывалось такой же суммой в 40 левов. При необходимости обращения к медикам, на эти услуги – дополнительно 20 левов!

Многие усмехнуться – что такое 20 евро в кармане, крыша над головой, медицинские услуги и питание? Скромно… Только, средний болгарин (а уж настоящий эмигрант-беженец, подавно) имеет зарплату не выше 1000 левов в месяц. То есть в день человек зарабатывает около 33 левов. Из этих денег нужно оплатить коммунальные услуги, если, не дай бог, жилье арендовано, то отдать половину зарплаты владельцу квартиры.

Оставшиеся средства, возможно (!) позволят не дать умереть от голода членам семьи… Да, в Болгарии есть возможность получать по 40 левов дополнительно на ребенка, если такой имеется. Правда, не в день, а в месяц…

Я описал ситуацию, касающуюся жителей Болгарии среднего достатка. Есть еще и пенсионеры, умудряющиеся выживать на минимальную пенсию, что-то, около 15 левов в день…

Недавно, выделяемые беженцам средства существенно сократили, после чего люди стали массово уезжать обратно, на Украину. Не совсем ясно для чего приезжали-то? Спасали свои жизни, искали защиты, или приезжали отдохнуть – развеяться «на халяву»?

И, третья проблема – одиночество в социуме. Эмигрант теряет дружеские и родственные связи, копившиеся годами. Телефонные разговоры с близкими – симулякр, не способны заменить полноценного общения. Обрасти новыми связями мешает плохое знание языка, да и местного менталитета.

Опять-таки, и эта беда обходит стороной украинских беженцев. Находясь в огромной массе своих соотечественников, трудно ощутить одиночество. Тем более, рядом немало массовиков – затейников. Правда, их «игры» носят исключительно политический уклон. Никогда не поверю, что все эти бесконечные митинги с размахиванием желто – синими флажками, происходили спонтанно и не имели организаторов.

На мысль, что затевают эти перформансы, специально обученные граждане, наводит и то, что очень грамотно учитывается дух и менталитет народа, в чьей стране их проводят. В Болгарии не было знакомых «окровавленных трусов» и прочей жести. Тут бы эти «изыски» не восприняли. Однако я хорошо помню недоумение болгар по поводу этих митингов на центральных площадях городов:

«Господи, что они хотят от нашего кмета (мэра), неужели они думают, что он может остановить войну на Украине? И зачем они так кричат?».

Я абсолютно убежден, что массовый набег «украинских беженцев» в Европу – тщательно спланированная и хорошо финансируемая, масштабная операция определенных политических сил. Как и любая подобная акция, она ставит перед собой несколько глобальных целей, одна из которых прослеживается со всей очевидностью: расшатывание устоев Евросоюза и отвлечение внимания жителей Европы от реальных проблем.

Европейцам активно навязывают образ нового врага в лице, тех самых беженцев. Чуть позже все экономические неурядицы, снижение уровня жизни – всё будет списано на расходы, связанные с помощью Украине. Людям скажут – «ваш хлеб съели беженцы», что поделать…

Сами же беженцы оказались в роли «красной шапочки», сначала их заманили подачками и дотациями, рассказали сказку о повальной любви к ним всех жителей Европы, сделали «политическими туристами», а потом – цинично использовали в своих целях.

За всей этой провокацией с украинским нашествием на Европу, стоит круг людей очень неглупых, но еще более подлых и бесчеловечных. Приходится констатировать, что мир продолжают активно подталкивать к гибельному финалу, к новой реальности, в которой тезис – «человек человеку волк», станет основой существования человечества.