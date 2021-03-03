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03.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина, экстремизм
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Экстремист Чийгоз грозит русским «мощным ответом»

Новости Украины

Изменения в украинскую Конституции касательно несуществующей с 2014 года «Автономной Республики Крым» крымских татар якобы станут мощным сигналом для России.

Об этом на заседании Верховной рады заявил замглавы запрещенного в РФ Меджлиса, депутат от «Евросолидарности» Ахтем Чийгоз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня ровно семь лет назад за мирный пикет против российского оккупанта был похищен, жестоко замучен и был убит Решат Аметов, прошу почтить память наших героев, которые отдали жизнь за свою Родину, за Украину», – сказал Чийгоз.

«Россия – страна-террорист, – объявил меджлисовец после минуты молчания. – Пытается и дальше сломить волю крымско-татарского народа и наших граждан-патриотов в Крыму, в борьбе за нашу волю, за свою родину и за Украину».

Он заявил, что поддерживает идею «крымской платформы», однако требует скорейшего принятия законопроектов о статусе крымско-татарского народа и «АРК».

«Это ответственность наша, нашего парламента. Это касается закона о коренных народах Украины, статуса крымско-татарского народа. Наконец государство Украина, нужно, чтобы она приняла изменения в Конституции касательно Автономной Республики Крым. Это будет мощным сигналом для нашего врага – России. Это будет очень мощным сигналом в поддержку наших граждан в Крыму, в борьбе. Это будет мощным сигналом для наших международных партнёров.

Как вы знаете, 11 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой чётко указал обязательство нашей страны принять некоторые законопроекты для защиты крымско-татарского народа. Прошу вас, отнестись к этому ответственно и наконец-то поставить точку в этих вопросах», – призвал Чийгоз.


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