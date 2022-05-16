Экстремист Джемилев грозит Крыму «освободительным походом» ВСУ

Вслед за Херсоном украинская армия пойдет «освобождать» Крым.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший главарь запрещенного в России Меджлиса, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Джемилева, после того, как Россия отклонила предложение киевского режима о 15-летнем переговорном процессе по Крыму, о мирном решении вопроса речь не идет.

«Мы пошли на такие огромные уступки, а Россия даже это не приняла. Поэтому вопрос о мирном освобождении Крыма как-то автоматически снимается. Я думаю, что после того, как мы освободим Херсонскую область, очередь должна дойти и до Крыма.

Я постоянно держу контакты со своими соотечественниками – там атмосфера такая, всех предупреждают, что военные действия могут перекинуться на территорию Крыма, предлагают жителям запастись крупой, мукой, медикаментами, ссылаясь на то, что украинцы обстреляли поселок Октябрьское Белгородской области.

Я им говорю – если начнутся военные действия, а они могут начаться, потому что со стороны Крыма, особенно с акватории Черного моря и Севастополя постоянно летят ракеты в сторону Украины, по нашим городам, нашим мирным жителям. И по правилам войны мы имеем полное право нанести ответные удары по тем точкам, откуда идет против нас огонь.

Я говорю, что, конечно, украинцы не будут, как россияне, стрелять по мирным объектам. Скорее всего – по военным объектам, поэтому держитесь подальше от военных объектов и, на всякий случай, готовьте бомбоубежища и все такое. Они мне в ответ говорят: «Да стреляйте сколько угодно, сносите хоть все с землей – лучше пусть это, чем постоянная оккупация. Такой настрой у очень многих, по крайней мере, наших соотечественников», – заявил Джемилев.