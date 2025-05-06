Экстремист отправился в тюрьму за призывы взорвать Крымский мост

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Российские спецслужбы продолжают успешно пресекать деятельность экстремистов в Крыму.

Об очередном таком случае «ПолитНавигатору» сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

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Установлено, что 52-летний безработный житель пгт Советский был активным участником украинских тг-чатов, созданных для размещения антироссийских публикаций и дискредитации ВС РФ.

«В одном из таких чатов гражданин разместил комментарии, содержащие призывы к уничтожению Крымского моста», – рассказали в ФСБ.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет»).

Теперь подстрекавшему к терактам грозит до семи лет лишения свободы.