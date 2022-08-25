Экстремистка-меджлисовка: Ждем новость об уничтожении Крымского моста

Новости Украины

Главным итогом саммита «Крымская платформа» стало осознание, что возвращение Крыма возможно только военным путем. И первым шагом к этому станет разрушение Крымского моста

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире украинского «5 канала» заявила член запрещенной в России экстремистской группировки «меджлис крымско-татарского народа» Гаяна Юксель.

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«Есть два очень важных момента, – отметила она. – Во-первых, мир и Украина признают то, что в 2014 году не предали должного внимания вопросу Крыма, и во-вторых, это стратегия по возвращению и деокупации Крыма. Уже говорят о том, что Крым должен быть возвращен военным путем, вооруженным путем. До 24 февраля все говорили о возвращении Крыма политико-дипломатическим путем, сейчас война и разговор идет о новых оккупированных территориях. И Украина говорит об их освобождении и возвращении Крыма военным путем. Когда это будет, как это будет, какая будет стратегия, это другой вопрос. И все, что было наработано за 8 лет, все будет использоваться».

Начало возвращения Крыма будет положено после разрушения Крымского моста, на возведение которого, по словам Юксель, у России не было правовых оснований.

«Мы все ждем новость о том, что мост не устоял. Тут разные комментарии из специалистов и не специалистов, но это стратегический объект, его нужно уничтожить, его используют военные, через Крымский мост идет большое количество техники, которую используют на юге Украины. Кроме того, что это полностью незаконно сооружение, у России не было права его строить, и поэтому он должен быть уничтожен», – уверена экстремистка.

«Хорошим знаком» она назвала пустые пляжи и отели Крыма. По ее словам, это расплата за военные действия против Украины.

«Так называемые туристы, они выезжают, сезона нет, туристического сезона нет, и это при том, что сейчас август, и он должен быть. Туристов не осталось на территории Крыма, – уверяет Юксель. – Это очень хорошо, не может быть так, что, как говорили «оккупационные власти», у них будет туризм, будет сезон. Не может быть так, что с твоей территории ведут войну, организовывают военные действия против Украины, а у тебя будет сезон. Поэтому пустые пляжи, пустые отели – это очень хороший знак, за все должна быть расплата, это очень хороший знак».

Подрыв Крымского моста власти Украины обещали приурочить ко Дню независимости 24 августа. Еще одно уничтожение транспортного сооружения было назначено на 9 мая.

Миф о пустующих пляжах опровергают соратники Юксель, публикуя видео с летающими над пляжами вертолетами. Сочетание отдыхающих курортников и полетов военных должно ужаснуть обывателей, но, одновременно, рушит все мифы о пустых пляжах. Как и свежие снимки из Судака и Алушты.