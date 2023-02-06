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Англичане готовы защищать от санкций российского олигарха Романа Абрамовича, который для них прежде всего – бывший владелец футбольного клуба «Челси».

На это пожаловалась глава отдела расследований экстремистской организации ФБК Мария Певчих в интервью иноагенту Юрию Дудю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До сих пор под тредами в «Твиттере» ко мне приходят английские болельщики и говорят: как тебе, Мария не стыдно, он так много сделал для английского футбола. Я говорила с этими людьми, объясняла, показывала дворец Путина. Я им рассказывала, как живет человек в российской деревне. Я им объясняла про войну, про мобилизацию. Непробиваемо. «Но зато у нас кубок УЕФА», – болтала Певчих.

Она также осудила беглого либерального режиссера Юрия Звягинцева, который на кинофестивале в Каннах обратился к европейским властям с просьбой снять с Абрамовича санкции. Певчих считает, что он это сделал из-за того, что олигарх дал ему денег на фильм «Левиафан».

Экстремистка осудила даже киевский режим, который привлек Абрамовича к посредничеству в мирных переговорах.

«Украинцы абсолютно неправы. Они заигрывают с очень неправильным человеком и видят союзника в том, кто их союзником никогда не являлся и не будет являться. Сам факт, что Абрамович допущен к переговорному процессу со стороны России, это уже клеймо и печать. Есть очень простое правило: если что-то нравится Путину, нам это не нравится, это плохо, ты не хочешь этого. Путину нравится Абрамович в рамках этого переговорного процесса», – утверждает Певчих.

Недавно стало известно, что 2,3 млрд фунтов стерлингов, вырученные Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси», поступят в фонд поддержки жертв войны в Украине. Это станет «одним из крупнейших пожертвований пострадавшим от войны в истории».

Известно, что Абрамович активно посредничал на переговорах России и Украины, когда они еще проходили. Украинский продюсер Александр Роднянский заявил, что российского олигарха привлек к этой роли глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В июне прошлого года адвокаты Абрамовича (бельгийская юридическая фирма Daldewolf) принесли в английский суд, который рассматривал иск олигарха, рекомендательное письмо от главы фракции «Слуги народа» Верховной Рады Украины Давида Арахамии, где написано, что «при содействии господина Абрамовича удалось спасти более 400 000 человек».