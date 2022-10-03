Экстремистка с Первого канала бежала из-под ареста, прихватив несовершеннолетнюю дочь

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

МВД РФ объявило сегодня в розыск экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову, устроившую в марте «антивоенный» демарш в новостной студии Первого канала.

Ранее бывший муж Овсянниковой утверждал, что она сбежала из-под домашнего ареста, назначенного ей по делу о «фейках» про российскую армию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Минувшей ночью моя бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе с моей 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении», — сказал Игорь Овсянников.

По его словам, у дочери нет загранпаспорта и он не знает, куда журналистка могла с ней уехать. Мужчина наложил запрет на выезд ребёнка за границу. Овсянников заявил, что наложил запрет на вывоз ребенка.

Адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов сказал, что ему ничего не известно о побеге подзащитной. Он также добавил, что в случае поимки Овсянниковой, ей могут ужесточить меру пресечения. Телефон самой журналистки оказался недоступен.

В августе Овсянникову отправили под домашний арест до 9 октября по делу о фейках про российскую армию из-за ее пикета на Софийской набережной 15 июля, во время которого она держала плакат с надписью «Путин — убийца, его солдаты — фашисты».

На суде Овсянникова, находясь в «аквариуме», попыталась развернуть плакат с надписью «Пусть убитые дети снятся вам по ночам».

Овсянникова прославилась на весь мир в марте, когда во время прямого эфира ворвалась в студию новостей Первого канала с «антивоенным» плакатом. После этого демарша она была всего лишь оштрафована на 30 тыс руб. за хулиганство. После этого уже уволенная редакторша бежала в Европу, где ее взял на работу холдинг Die Welt.

Однако продержалась там дебоширка недолго: в июне ее уволили. Этому способствовали протесты украинских беженцев, которые утверждали, что женщина, работавшая в «российской пропаганде», не заслуживает поддержки. Попытки Овсянниковой дать пресс-конференцию в Киеве также провалились. Ее внесли в базу «Миротворца». Не произвело на украинцев и заявление бывшей редакторши о том, что она просит не считать ее русской.

Овсянниковой пришлось вернуться в Москву, где мать и сын отказывались с ней общаться, а муж подал в суд за право опеки над несовершеннолетней дочерью. Вместо того, чтоб налаживать отношения с семьей скандалистка продолжила демарши.

Черемушкинский районный суд Москвы присудил ей 40 тысяч рублей штрафа за пост в американской соцсети. В июле ей было присуждено 50 тыс руб за высказывание под судом, где рассматривалось дело московского либерала Ильи Яшина. Штрафы она до сих пор не оплатила из принципиальных соображений.

Молдавский политолог Владимир Букарский утверждает, что за свои противоправные действия Овсянникова получала от 1500 до 5000 евро.