Экстремистка Сапега взмолилась о пощаде

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Осужденная за экстремизм в Белоруссии София Сапега, имеющая российское гражданство, направила прошение о помиловании в администрацию колонии, в которой она отбывает наказание. Прошение адресовано президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Текст обращения распространяет сегодня Би-би-си, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сапега просит президента Лукашенко освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием. Она уверяет, что встала на путь исправления и хочет «быть полезной обществу, и быть рядом со своей мамой и папой».

«Я лишь хочу быть рядом со своей семьей… Я хочу свободно дышать…», – говорится в ходатайстве.

В начале июня Лукашенко высказался за передачу Сапеги в Россию.

«Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать. Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», – сказал тогда Лукашенко.

В МИД РФ заявили, что в российской тюрьме Сапега может со временем претендовать на УДО. В министерстве не исключили, что ее даже могут амнистировать.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что помилование является внутренним белорусским делом, и в России ждут решения Лукашенко. Адвокат Сапеги прогнозирует, что процесс может занять полгода.

В Белоруссии негативно восприняли новость о возможном помиловании Сапеги, которая редактировала польский ТГ-Канал «Черная книга Беларуси», в котором публиковались личные данные белорусских силовиков, судей, политиков, журналистов, а также членов их семей. Перед переводом в колонию она успела дать интервью оппозиционным СМИ, в котором заявила, что считает свою работу экстремистском ТГ-канале «правильным».

«Она считает, что вести телеграм-канал со сливом личных данных прогосударственных граждан, чтобы их потом травили, угрожали, пытались организовать физическое воздействие – «было правильно». Сливать данные наших людей для травли. Наших журналистов. Мои данные. Моих родителей. Моей младшей сестры. Я не согласен. Пусть Сапега сидит свои 6 лет. В Беларуси. Никакого помилования, экстрадиции и вообще никакой поблажки», – написал в своем ТГ-канале телеведущий Игорь Тур. «Полностью разделяю точку зрения Игоря Тура. Только деятельное раскаяние может быть основанием для смягчения приговора. Не раскаивается, значит должна нести ответственность по всей строгости Закона. Пишу, как человек, лично пострадавший от действий составителей этих списков. Хотя, честно говоря, никогда не обращал на их угрозы внимания. Дед немцев не боялся, а этой перхоти опасаться – в лес не ходить», – поддержал Тура политолог Александр Шпаковский. «Я скажу то же самое, но проще. Сидеть бы с@ке столько, сколько положено», – написал тележурналист Григорий Азаренок.

Сапега была задержана в мае 2021 года, когда в Минске совершил вынужденную посадку из-за минирования ирландский самолет. На нем оказалась Сапега, которая возвращалась из отпуска вместе с любовником, редактором другого экстремистского ТГ-канала Романом Протасевичем.

Протасевич сразу же согласился на сотрудничество с белорусскими властями и стал давать интервью государственным белорусским СМИ, в которых осуждал своих бывших соратников. Вскоре он бросил Сапегу, публично отрекся от нее и женился на другой женщине.

Сапега родилась во Владивостоке, но еще в детстве переехала с матерью в Белоруссию, а потом училась в Вильнюсе в так называемом Европейском университете, куда обычно поступают молодые белорусы, недовольные режимом.