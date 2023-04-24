Экстремистский Меджлис требует от Украины возврата Крыма в Османскую империю

Экстремистская организация «меджлис крымско-татарского народа», чьи лидеры покинули Крым после его возвращения в состав Российской Федерации, требует от Кабмина Украины скорейшего возвращения полуострова в состав Османской империи.

По мнению главы меджлиса Рефата Чубарова, подписанный президентом Зеленским закон об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии – должен полностью искоренить 240-летний период нахождения Крыма в составе России и избавить от любых упоминаний Екатерины II, адмиралах Михаиле Лазареве, Павле Нахимове, полководцах Александре Суворове и Михаиле Кутузове, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально на днях президент подписал этот закон, и, таким образом, он введен в действие, – подчеркнул Чубаров в эфире канала «Freeдом». – Отдельные нормы этого закона устанавливают порядок переименования всех названий, символов, устранению памятников. Очень много направлений работы по деколонизации, я бы сказал, и в части топонимии закон предписывает всем органам местного самоуправления, военным администрациям в определенный срок провести работу по изменению этой топонимии и представить свои предложения в Верховную Раду Украины. Поскольку мы говорим об оккупированном Крыме, то эта задача возлагается непосредственно на Кабинет министров Украины, который в течение шести месяцев с момента введения закона в действия или вступления в силу должен провести эту работу. Счёт пошел буквально c сегодняшнего дня».

Чубаров считает, что принятый закон предписывает гражданам Украины заняться деколонизацией собственного сознания, поскольку многие учились в школе, в учебных заведениях, где учебный процесс организовывали на основе стандартов советского времени. Тогда уже были “заложены определённые маркеры, которые должны были закрепить в ментальности те нарративы, которые были близки Москве”. И, в первую очередь, лидер экстремистской организации предлагает искоренить исторические факты об избавлении территории сегодняшних России, Украины и Польши от набегов крымских ханов через присоединение Крыма к Российской империи и ликвидации крупнейших невольничьих рынков в нынешней Евпатории и Феодосии, где продавали славянское население.

«В Крыму, вообще, у нас два таких направления – возвращение исторических названий, которые были изменены и исключены в ходе преступлений, совершенных советским режимом в отношении крымско-татарского народа, в ходе геноцида, связанного с депортацией, и 50 лет запрета возвращаться на свою Родину. Это направление очень сильно, и все топонимы, которые опирались на крымско-татарский язык культуру, традиции – они все были изменены, – подчеркнул он. – И второе направление, которое открывает закон об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизация топонимии, он ставит перед нами задачу всех тех названий, которые были связаны с публичной глорификацией, то есть возвеличиванием российской политики на нашей украинской территории или оправданием российской имперской политики. Таких названий в Крыму очень много. Прежде всего, название населенных пунктов: нахимовы, лазаревы, кутузовки, екатериновки, голицыны, и это если мы идем по линии названий. Очень много памятников, которые возвеличивали русскую колониальную политику в Крыму, начиная от памятника потонувшим кораблям (Памятник затопленным кораблям в честь Первой обороны Севастополя во время русско-турецкой войны). Некоторые мифы, которые появились в Крыму, не имели под собой никаких оснований. «Севастополь – город русской славы», хотя во всех войнах на территории Крыма Российская империя проигрывала, у нее ни одной выигранной войны в Крыму».

Среди новых памятников особенно главе меджлиса режет глаз монумент Екатерине II – точную копию установленного в честь 100-летия присоединения Крыма к Российской империи.

«Для крымских татар это всё равно, что поставить для некоторых народов памятник их завоевателям, самые страшные преступления, осуществлённые в отношении крымских татар, были заложены во время Екатерины II», – сочинял Чубаров.

При этом он упустил из внимания, что на полвека раньше в Симферополе установили обелиск в честь победы русского оружия над турецкими войсками под предводительством князя Василия Михайловича Долгорукова. На одном из медальонов Долгоруковского шпиля был изображен православный крест, сам князь Долгоруков и представители от покоренных ханов, которые принесли победителю дары, что символизировало избавление православных от участи рабов на невольничьих рынках полуострова.