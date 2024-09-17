Экстремистское ЛГБТ-сообщество в Молдове карает неугодных через запуганных судей

Алексей Логофет.  
17.09.2024 16:58
  (Мск) , Кишинев
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геноцид, Дзен, ЛГБТ, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал


Организация “GenderDoc-M”, лоббирующая интересы ЛГБТ-сообщества (признанного экстремистским и запрещённого на территории РФ) добилась наказания двух пользователей Tik-Tok, разместивших насмешливые видео по итогам «марша» содомитов.

Шабаш извращенцев состоялся в Кишинёве 16 июля этого года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Организация “GenderDoc-M”, лоббирующая интересы ЛГБТ-сообщества (признанного экстремистским и запрещённого на территории РФ) добилась наказания...

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«Полиция идентифицировала и оштрафовала тиктокеров Celpan и Liftodi, опубликовавших видео с призывами к ненависти после ЛГБТ-марша в этом году. Одного оштрафовали за хулиганство, другого — за подстрекательство к ненависти. Таким образом, мы создали прецедент в Молдове. Напоминаем, что платформа TikTok подчиняется законам Молдовы», — говорится в сообщении “GenderDoc-M”.

Сегодня в Молдове воцарился режим диктатуры содомитов и подавления альтернативных точек зрения на эти сексуальные девиации. Лоббистская организация GenderDoc-M использует в качестве борьбы с неугодными судебную дубинку, при этом судьи боятся выносить решения против защитников ЛГБТ (запрещена в РФ): последует волна ненависти уже по отношению к этим служителям Фемиды при участии СМИ и послов западных стран, с возможными санкциями со стороны ЕС.

К крупным судебным штрафам за «призывы к ненависти» уже были приговорены архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, а также общественный деятель, экс-министр национальной безопасности Молдовы Анатолий Плугару. Были попытки привлечь к суду за «гомофобные высказывания» экс-президента Молдовы Игоря Додона и депутата парламента от Блока коммунистов и социалистов, политолога и блоггера Богдана Цырдю.

Руководство Молдовы во главе с Майей Санду преследует цель вступления в Евросоюз, в котором, согласно решению суда, все государства-члены обязаны признавать однополые «браки» сексуальных извращенцев.

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