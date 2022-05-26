Экстремисту Джемилеву ужесточили приговор

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Бывшему лидеру запрещенной в РФ экстремистской организации «меджлис крымско-татарского народа» Мустафе Джемилеву изменили приговор.

Вместо двух лет условного срока его приговорили к трем года колонии общего режима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Защита Джемилева, которому до 2034 года запрещен въезд в Крым, обжаловала приговор городского суда Армянска. За незаконное пересечение государственной границы России, незаконное хранение боеприпасов и небрежное хранение огнестрельного оружия с тяжкими последствиями лидера меджлиса и депутата Верховной Рады приговорили к двум годам условно, но тут же освободили от ответственности по амнистии. Адвокаты Джемилева настаивали на оправдательном приговоре суда.

Верховный суд РК рассмотрел апелляцию и постановил приговор ужесточить до трех лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Решение суда будет исполнено, как только Джемилев окажется на территории РФ.

Напомним, в отношении Джемилева было возбуждено несколько уголовных дел. Два из них касаются не самого главы меджлиса, а его сына Хайсера, который в мае 2013 застрелил из отцовского карабина рабочего в собственном доме в Бахчисарае.

Джемилев старший настаивал на невменяемости отпрыска, который, судя по всему, находился в состоянии наркотического опьянения, и требовал привлечь иностранных врачей для экспертизы состояния здоровья своего сына. В таком случае не понятно, почему отец не ограничил доступ больного к огнестрельному оружию и почему хранил дома боевые патроны, запрещенные в гражданском обороте.

Третье уголовное дело было возбуждено после того, как Джемилев устроил показательный демарш на российско-украинской границе в пункте пропуска «Армянск». Накануне сотрудники погранконтроля в аэропорту Шереметьево вручили ему запрет на въезд в РФ. Тогда Джемилев в сопровождении группы людей пешим ходом пересек границу возле Армянска, но его так же отправили обратно на территорию Украины.

В январе 2016 года симферопольский суд заочно арестовал Джемилева. В отношении украинского нардепа возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям, среди которых значится пособничество терроризму.