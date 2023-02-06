Экстремисты из ФБК грозят России «ковровыми» санкциями

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Экстремистская организация ФБК расширила список россиян, против которых она предлагает Западу ввести санкции, с 6 до 7 тысяч человек.

Об этом в интервью иноагенту Юрию Дудю заявила глава отдела расследований ФБК Мария Певчих, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она отмечает, что западные правительства руководствуются списком, составленным её командой.

«Конечно, и еще раз – конечно. Это его самая главная практическая ценность. Мы доподлинно знаем, что в той или иной форме им пользуются люди, которые отвечают за введение санкций в европейских странах. Мы не говорим, что кто-то копипастит все 6 тысяч имен, хотя мы призываем к этому. Я считаю, что это оптимальные санкции, которые можно ввести прямо сейчас. Прямо копипастить: хренак – 7 тысяч в четверг вечером, и все. А в следующий четверг еще столько же. Только массовость и неотвратимость этих санкций сделает их эффективными», – рассуждала Певчих.

Первый вариант списка ФБК был опубликован в конце апреля 2022 года. В нем было более 6 тыс имен, распределенных по 29 номинациям. В перечень были включены все депутаты Госдумы РФ, сенаторы Совета Федерации, чиновники, силовики, судьи, журналисты, деятели культуры, в том числе либералы Алексей Венедиктов, Олег Кашин и Ксения Собчак. Также в список попало имя худрука театра «Современник» Галины Волчек, которая скончалась в 2019 году. Внимательные исследователи обнаружили еще ряд грубых ошибок.