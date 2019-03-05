Экстремисты объявили Порошенко «лидером нации»

05.03.2019, Киев, Максим Карпенко

В преддверии президентских и последующих за ними парламентских выборов на Украине меджлисовцы снова лебезят перед нынешним гарантом Петром Порошенко.

Так, в эфире телеканала ATR зампредседателя запрещенной в РФ группировки Ахтем Чийгоз разразился комплиментами в адрес Порошенко как «лидера нации» и объявил его лучшим президентом в истории Украины.

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«У нас – президент, который свои обязанности выполняет лучше, чем все предыдущие… Он аккумулирует те самые ярко выраженные национальные интересы, которые большинство нашего народа уже 25 лет пыталось реализовать. Не находило понимания ни во власти, и лидеры нам насаживали мнение, что у нас в обществе очень серьезное противостояние. Неправда и Порошенко доказывает это, что это неправда. Что у нас есть проблемы, но они не будут препятствием к успешности страны”, – сказал меджлисовец.

“Помимо справедливости, которую лидер страны озвучивает, помимо того, что доверие к крымским татарам, он очень сильный меседж сказад, что Украина не состоится без Крыма как государство, – добавил Чийгоз. – Это ведь не просто какой-то лозунг – и враги наши так же знают. Опять мы возвращаемся к тому, что лидер нации четко осознает успешность этой страны, с какими основными аспектами, и в этом направлении двигается. Все остальное, что нам сегодня пытаются демонстрировать и на этом дефокусировать внимание, это провокация».