Экстремисты Смольянинов и Ходорковский забраковали друг друга

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Иноагент и экстремист, бывший актер Артур Смолянинов “прекрасно позавтракал” с олигархом-иноагентом Михаилом Ходорковским, который приезжал в Ригу, чтобы его завербовать на революцию в России.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, то о чем он говорит, к сожалению, утопично, хотя подкупает людей. А то, о чем говорю я, он понимает как человек, но не может согласиться как политик, потому что это ему невыгодно. Я ему говорил, что нужно начинать с людей, а не с возвращения территорий. Он говорит, что мы вернемся – и высчитывает людей, которые будут с чем-то там шагать, куда-то бежать. Это звучит захватывающе, но то, что я вижу на земле: люди, уехавшие из России, друг другу не доверяют», – сказал Смольянинов.

Он назвал прожекты беглого олигарха «химерами», потому что, по его мнению, релоканты не горят желанием «вернуться в Мордор и всем стать Фродо».

Продюсер антироссийского проекта «Гражданин поэт» Андрей Васильев рассказал пранкерам, что Смолянинов вообще сначала предложил Ходорковскому пообщаться с его агентом, чем шокировал олигарха.