Экстренное обращение Зеленского – параллельная реальность

12.09.2022  23:17 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В сети набирает популярность ролик с «обращением» президента Украины Владимира Зеленского к украинцам.

Видео бработано врезками злободневного характера с цитатами из классики советского кино, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В сети набирает популярность ролик с «обращением» президента Украины Владимира Зеленского к украинцам. Видео...

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Распространители ролика называют украинского президента застрявшим в параллельной реальности человеком.

«Надежды на «победы» у Зеленского всегда превращаются в фарс. В какой параллельной реальности живет этот глупый украинский президент, сложно понять. Шут на троне, это всегда горе для страны… вот и продолжает этот шут нести околесицу, которая оборачивается кровавым результатом…» – говорится в описании ролика.

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