Экстренное заседание парламента Сербии: Угроза новой резни в Косово

28.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Вечером в понедельник в Белграде состоялось специальное заседание парламента Сербии, посвященное ситуации в незаконно отторгнутом албанскими сепаратистами крае Косово и Метохия. Сербский президент Александр Вучич выступил со специальным докладом по событиям вокруг Косово с 2013 по май 2019 года. Глава государства заявил об угрозе для жителей сербских анклавов, которые уже несколько месяцев находятся в условиях экономической блокады. Вучич предупредил о возможности нового военного конфликта.

Перед началом заседания не обошлось без эксцессов: представители прозападной оппозиции попытались воспрепятствовать проезду кортежа президента, установив грузовик с оглушающей окружающих музыкой поперек дороги напротив парламента. Тем самым, майданщики вновь подтвердили, что расшатывают ситуацию в Белграде в условиях резкого обострения обстановки вокруг Косово.

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«Я благодарю всех в этом зале и всех, кто хочет серьезно поговорить о будущем Сербии. Они (оппозиция – авт.) пытались помешать мне войти в здание парламента, но я не буду здесь о них говорить», – упомянул Вучич об инциденте в начале выступления.

Перейдя к ситуации вокруг Косово, президент подчеркнул, что пора выбирать между «горькой правдой» и «сладкой ложью», и он обязан сообщить жителям Сербии правду, какой бы она ни была.

Вучич напомнил историю Косово, указал на изменения демографии за последние 120 лет.

«Около 98% сербов жили в КиМе в 1455 году, затем в 1871 году уже 32% албанцев и 64% сербов, после чего последовали сербско-турецкие войны, а затем количество сербов уменьшилось», – отметил президент Сербии.

Уменьшение численности сербов в крае продолжилось, и в 1961 году здесь оставалось всего 27% сербов, а в 1991 году – только 11%. Таким образом, всего за 30 лет число сербов в KиM сократилось вдвое.

Масштабы национальной катастрофы также отражены в количестве сербских детей в школах: в 1961 году в школах было около 100 000 сербских детей, в 1999 году – 59 000, а сегодня в школах только 16 000 детей, приводит озвученные Вучичем данные издание Informer.

Всего же, по словам Вучича, на Западных Балканах сегодня насчитывается 7,46 миллиона сербов и около 4 миллионов албанцев. Однако в Сербии естественный прирост населения отрицательный, а у албанцев положительный.

Если ситуация не изменится, по оценкам ООН, к 2100 году сербов окажется в два раза меньше албанцев.

Вучич отметил, что для достижения положительного естественного прироста населения в Сербии в семьях должно быть более трех детей, иначе будет мало шансов говорить о выживании нации.

Вучич выступил за продолжение переговоров между Белградом и сепаратистской верхушкой в Приштине. Президент пояснил, что Сербия таким образом пытается отстаивать свои национальные интересы в крае и сохранять возможность защищать права своих соотечественников.

Сейчас самый острый вопрос – экономическая блокада сербских анклавов, которая началась после решения албанских сепаратистов о введении пошлины на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины.

«На последней встрече на высшем уровне в Берлине Макрон и Меркель пытались убедить албанцев отменить плату… Им не удалось надавить на представителей Косово», – констатировал Вучич.

Исходя из слов президента, страны ЕС и США проводят политику двойных стандартов. Они не оказывают реального давления на албанскую верхушку в Косово, при этом потакают сепаратистским властям в Приштине, препятствующим формированию Сообщества сербских муниципалитетов, хотя постановление об этом было принято в рамках Брюссельского соглашения.

Косовары открыто провозглашают планы создания «Великой Албании», однако Запад закрывает на это глаза.

При этом, по мнению Вучича, вопрос о новой агрессии албанцев против сербского населения с повестки не снят. Белград готов к ответу и защите прав соотечественников, предупредил глава государства.

«Это вопрос момента, когда албанцы нападут на сербов, это вопрос дней и месяцев, потому что они этого уже не могут выдержать», – процитировало слова президента агентство Beta.

«Они говорят, что «ящик Пандоры» скоро откроется, однако его открыли намного раньше», – заявил президент.

Вучич сказал, что нетерпимость албанцев к сербам в Косово присутствует на всех уровнях, даже когда речь идет о высоких политических представителях, в том числе это касается и «президента» Тачи.

Вучич отметил, что сейчас переговоры с Приштиной заблокированы, диалог будет продолжен только при условии отмены 100% пошлин на сербские товары в Косово.

Со своей стороны он готов сделать все, чтобы было найдено компромиссное решение, «которое будет учитывать интересы сербского народа, безопасности сербского населения, церквей и монастырей, а также интересы Сербии».

При положительном исходе свою волю относительно соглашения с албанцами народ Сербии сможет выразить через референдум.

Вучич также упомянул об укреплении армии Сербии. Он напомнил, что во время прихода на пост президента вооруженные силы имели только один исправный боевой самолет. Сейчас же сербские ВВС регулярно пополняются новой техникой. Число военных вертолетов возросло до рекордных показателей за последние 30 лет.

Несмотря на критику позиции Запада по Косово, Вучич подтвердил, что Белград не отказывается от курса на интеграцию в Евросоюз.

«Может кто-то скажет: «почему»? Мы должны помнить, что 68 процентов нашей торговли осуществляется с ЕС, оттуда приходят крупнейшие инвесторы. Сегодня только в немецких компаниях работают 60 тысяч человек», – сказал президент.