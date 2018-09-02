Экзамен сдан. Украина – гнойник

02.09.2018, Киев, Александр Ростовцев

Последние дни августа стали поводом к пляске на костях для огромной массы бывших людей, обращённых в политических павианов патогеном «украинской свидомости».

Первой большой радостью для свидомых стала смерть старого и больного Иосифа Кобзона. Легенде советской эстрады припомнили всё: и комсомольские песни, и уход в политику, и открытую поддержку словом и делом воюющего Донбасса.

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И вот, когда поток гнусной радости со страниц укроСМИ и сетевой «спильноты» пошёл на спад, пришло сообщение о гибели лидера ДНР Александра Захарченко.

И фонтан гноя ударил с новой силой. Лягнуть и обгавкать мёртвого донецкого льва выбежало безбрежное свидомое стадо. От верхушки украинской политики и журналистки до последнего сетевого дрища все внезапно стали очень храбрыми, на все лады захрюкав про «ликвидацию главаря боевиков и террористов».

При этом ни одна тварь, включая верхушку украинского политикума, не вспомнила, что их вождь Порошенко три с лишним года назад униженно ездил в Минск, чтобы выпросить при посредничестве Кремля и «западных партнёров» у этого самого «главаря террористов» перемирие, и даже не погнушался поставить подпись под документом рядом с подписью Захарченко.

Украинский сегмент соцсетей и украинские масс-медиа с вечера 31 августа и весь день 1 сентября соревновались – кто кого переплюнет в некрофилии. Даже так называемые «оппозиционные» телеканалы, вроде NewsOne, открыто злорадствовали и проводили соцопросы в прямом эфире, собирая отклики громадян.

Наиболее торопливые «эксперты» вдруг увидели в гибели Захарченко большие возможности для военного реванша.

В общем, впечатление такое, будто заработал некий медиамайдан, на котором широкие массы людей, называющие себя частью Европы, собрались справить хором большую и малую нужду, подбадривая друг дружку циничными прибаутками.

При этом политические украинцы выражают глубокую скорбь по случаю похорон американского сенатора Маккейна, называя его «войном, патриотом своей страны, другом Украины».

С такими друзьями, шановные, и врагов никаких не надо.

Ну, а если обойтись без аллегорий, то украинская власть, её медиа-обслуга и поддерживающая государственную политику значительная часть общества, вновь явили миру свою глубокую ущербность.

Замечательно, что укроСМИ буквально в один голос принялись раскручивать единственную версию убийства Захарченко: «это рука Москвы или местные разборки», яростно выгораживая украинские спецслужбы.

Не обошлось и без конспирологических версий, навеянных «воскрешением» Бабченко. По мнению некоторых «экспертов по проблемам оккупированных территорий», таким образом ФСБ/ГРУ проводит ротацию политиков в ЛДНР.

Медийный дятел Юрий Бирюков, состоящий советником при Порошенко и близкий к украинской военной верхушке, сделал по горячим следам толстый намёк, выложив в Фейсбуке фотографию с военного гей-парада в День «незалежности», на которой командующий ССО Лунёв, обряженный в новый колониальный мундирчик, о чём-то рапортует «его высокоповажности».

В общем, обычная для свидомых шиза. «Это сделали мы, но не мы».

А что же украинские «оппозиционеры» и прочие «адекватники»? О чём говорят люди, призывающие власть к переговорам с мятежными республиками и обещающие наладить личные контакты с их руководством, если власть снова окажется в их руках?

А ни о чём. Партия «оппов» отморозилась, как будто 31 августа вообще ничего не произошло. Не захотела выразить даже какую-нибудь умеренно-оппозиционную мыслишку по такому случаю. Даже какую-нибудь привычную банальность, вроде «ребята, давайте жить дружно!»

Молчание «оппозиционных» ягнят вышло красноречивее тысячи слов. «Оппы» снова – как дерьмо в проруби. «Гражданская позиция» называется.

Как там у Александра Галича?

Пусть другие кричат от отчаянья,

От обиды, от боли, от голода!

Мы-то знаем – доходней молчание,

Потому что молчание – золото!

Вот как просто попасть в богачи,

Вот как просто попасть в первачи,

Вот как просто попасть – в палачи:

Промолчи, промолчи, промолчи!

Промолчали, однако, не все «адекватники». Например, резко и нелицеприятно критикующий власть Порошенко отставной политик Евгений Червоненко не сдержался, и выложил в своём бложике Фейсбука 31 августа многозначительную цитату:

«Израильского генерала спросили: «Можно ли простить террориста?»

Генерал ответил: «Бог простит. Наша задача – организовать их встречу».

Вышло, правда, как в анекдоте: и не израильский, и не генерал, и не о прощении террориста. Автором оригинальной фразы является знаменитый американский гангстер Аль Капоне, и говорил он о прощении врагов.

Не хотел этого Червоненко, а вышло так, что он сторонник решать проблемы гангстерскими методами.

Да и странно было бы услышать от известного своим самодурством бывшего депутата-бизнесмена кучмовского разлива какие-то человеческие слова в адрес «восставшего быдла». Уж очень любил когда-то Червоненко говаривать, что люди для него – «пыль на ботинках», и по-барски гордился из телевизора, что на его лимонадной фабрике дворником работает человек с двумя высшими образованиями.

Каким ты был, таким остался… Нет на Украине никаких влиятельных оппозиционеров и адекватных политиков. Есть не поделившая Украину горстка негодяев и толпа их морально ущербных подпевал, с которыми в принципе нельзя договориться.

Свидомый Карфаген должен быть разрушен!

В остальном, Украина сдала экзамен на звание террористического государства. Немудрено, что героем дня выбрано умертвие Маккейн, для которого лучшая политика – это не развязывание гордиевых узлов, а ковровые бомбардировки неугодных стран.

Понятное дело, что убийство Александра Захарченко было выгодно в первую очередь Порошенко. Во-первых, какая ни есть, «пэрэмога» с возможностью обвинить Кремль с массой намёков и околичностей. «Мы знаем, что они знают, что мы знаем». Во-вторых, политическое убийство лидера ДНР – серьёзный повод для обострения ситуации на фронте. Это хорошая возможность для Порошенко ввести военное положение и отменить либо перенести президентские выборы на неопределённый срок.

Из игры выведены две ключевые фигуры ЛДНР, подписавшие Минские соглашения. Для киевских любителей победоносных войнушек чужими руками дорога открыта.

Упоротый жлоб Порошенко в принципе недоговороспособен и токсичен. С ним не хотят иметь дел ни в Европе, ни в США, ограничиваясь поддержкой установленного на Украине обезличенного антироссийского режима. Порошенко некуда бежать. Сохранить за собой президентское кресло – его единственный шанс выжить. И за это он готов на всё.