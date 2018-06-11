11.06.2018, Киев, Игорь Петров
  1 577 просмотров
Крым, Политика, Россия, Украина

Экзотичное крымское украинство осознало: Киев «кинул»


Все заявления политиков в Киеве о неминуемом возвращении Крыма под контроль Украины – блеф. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил заместитель генерального директора меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Судя по внешним признакам, этого плана не существует. Недавно от имени президента внесли законопроект, написанный людьми, которые не знают положения в Крыму.

Законопроект ужасный. В один день все жители Крыма, проукраинские, поняли, что их «кидают». Закон о лишении гражданства за сотрудничество с оккупантами. Сотрудничество заключается в получении пенсий. Это тоже можно трактовать как сотрудничество.

Закон был написан очень непрофессионально, очень наплевательски по отношению к жителям оккупированных территорий которые как раз ждут освобождения. Люди вообще не понимают, что пишут. В стратегию это никак не ложится», – сказал Муждабаев.

Он добавил, что, хотя законопроект и был отозван Петром Порошенко, сам факт подобных законодательных инициатив показывает, что центр не действует в рамках определенной стратегии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть