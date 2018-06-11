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Экзотичное крымское украинство осознало: Киев «кинул»
Все заявления политиков в Киеве о неминуемом возвращении Крыма под контроль Украины – блеф. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил заместитель генерального директора меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Судя по внешним признакам, этого плана не существует. Недавно от имени президента внесли законопроект, написанный людьми, которые не знают положения в Крыму.
Законопроект ужасный. В один день все жители Крыма, проукраинские, поняли, что их «кидают». Закон о лишении гражданства за сотрудничество с оккупантами. Сотрудничество заключается в получении пенсий. Это тоже можно трактовать как сотрудничество.
Закон был написан очень непрофессионально, очень наплевательски по отношению к жителям оккупированных территорий которые как раз ждут освобождения. Люди вообще не понимают, что пишут. В стратегию это никак не ложится», – сказал Муждабаев.
Он добавил, что, хотя законопроект и был отозван Петром Порошенко, сам факт подобных законодательных инициатив показывает, что центр не действует в рамках определенной стратегии.
Метки: Айдер Муждабаев
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