11.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Экзотичное крымское украинство осознало: Киев «кинул»

Все заявления политиков в Киеве о неминуемом возвращении Крыма под контроль Украины – блеф. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил заместитель генерального директора меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по внешним признакам, этого плана не существует. Недавно от имени президента внесли законопроект, написанный людьми, которые не знают положения в Крыму.

Законопроект ужасный. В один день все жители Крыма, проукраинские, поняли, что их «кидают». Закон о лишении гражданства за сотрудничество с оккупантами. Сотрудничество заключается в получении пенсий. Это тоже можно трактовать как сотрудничество.

Закон был написан очень непрофессионально, очень наплевательски по отношению к жителям оккупированных территорий которые как раз ждут освобождения. Люди вообще не понимают, что пишут. В стратегию это никак не ложится», – сказал Муждабаев.

Он добавил, что, хотя законопроект и был отозван Петром Порошенко, сам факт подобных законодательных инициатив показывает, что центр не действует в рамках определенной стратегии.