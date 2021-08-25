Элегантная двухходовка. На малой родине Зеленского – «зрада» и переворот

25.08.2021 23:31 (Мск), Кривой Рог, Роман Рейнекин

Новости Украины

На родине Владимира Зеленского в Кривом Роге не утихают страсти после недавней загадочной гибели местного мэра от партии ОПЗЖ Константина Павлова, которого нашли с простреленной головой на пороге собственного дома за несколько дней до празднования 30-летия украинской незалежности.

Не успели пройти пышные и торжественные похороны покойного, на которые, как вороны на погост, слетелись политические випы из Киева, как в Кривом Роге принялись делить власть, а местные политики – примеряться к еще не остывшему креслу градоначальника.

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Первая же сессия местного горсовета после гибели Павлова завершилась громким скандалом. Сын погибшего мэра Юрий Павлов обвинил в смерти отца нынешнюю власть, а заказчиками назвал местных «слуг народа». Последние – в лице фракции президентской партии в горсовете обиделись и разразились целым заявлением, призвав политика «не спекулировать на смерти отца».

А дальше – больше. Не успели «слуги» глазом моргнуть, как лишились власти в городе. Произошло это в итоге изящной двухходовки, главным действующим лицом которой стал теперь уже бывший секретарь совета (второе лицо в иерархии городской власти) Александр Котляр, занимавший эту должность по квоте партии Зеленского. Совершенно неожиданно для своих соратников и однопартийцев он заявил о собственной отставке.

По закону и в соответствии с регламентом горсовета, сложение полномочий секретарем влечет за собой избрание нового простым большинством от присутствующих в сессионном зале. Что и произошло – молниеносно, так что «слуги» не успели даже опомниться и понять, что происходит.

В итоге, новым секретарем совета стал хорошо знакомый криворожанам их многолетний бывший мэр и фактический «хозяин города» в течение почти десятилетия Юрий Вилкул. Человек, тесно связанный с системным бизнесом олигархов Ахметова и Новинского, чьи предприятия в Кривом Роге являются градообразующими.

За избрание Вилкула проголосовали 32 из присутствовавших на сессии 54 местных депутатов. При этом, «слуги народа» просто не брали бюллетени для голосования, молча наблюдая за, как они окрестили произошедшее действо, «зрадой». Постфактум обвинив в ней теперь уже бывшего секретаря и своего однопартийца Котляра, пошедшего на сговор за спиной людей президента.

По факту в криворожском горсовете образовалась причудливая коалиция из людей Порошенко ( фракция «Европейская солидарность»), Медведчука (ОПЗЖ) и Ахметова (местный “блок Вилкула”). Сам же Юрий Вилкул в отсутствие мэра теперь будет фактически исполнять обязанности мэра вплоть до досрочных выборов, которые состоятся неясно когда, но, как прогнозируют эксперты, не раньше весны следующего года. Представление о назначении выборов криворожские депутаты тоже подмахнули на той же сессии и отправили в Верховную Раду.

Так что же произошло на родине Зеленского? Походу, «зеленых» лихо и очень красиво «кинули» в интересах прежних хозяев города и Ахметова. Нарушив при этом, какие-то негласные обещания или договоренности, на соблюдение которых «слуги» надеялись до последнего, о чем свидетельствует их растерянная реакция на происходящее.

Не секрет, что после гибели Павлова у Зеленского рассчитывали прибрать власть на малой родине президента к своим рукам – после унизительного проигрыша ОПЗЖ на минувших выборах. Казалось, ничто не помешает ввести в городе, по сути, прямое президентское правление и назначить временным главой «кого надо». И вот, поди ж ты. Местная элита переиграла центр, смешав карты.

В то, что подобный фортель мог произойти с ведома и отмашки Банковой, верится слабо. В противном случае, если бы это был срежиссированный и благословленный на самом верху договорняк, все обошлось бы без истерик «зеленой фракции» и обвинений в зраде. Все бы порешали и объяснили посполитым «интересами города». Но очевидно, обещали «слугам» и Банковой одно, а в процессе переиграли, и вышло по-другому.

Так что в городе произошел бескровный реванш клана Вилкулов, а самому Юрию Вилкулу нет нужды прятаться за фигуру какого-то подставного зиц-председателя. А вот местные бенефициары «Слуги народа» власть в городе потеряли.

Это можно назвать своего рода местным переворотом. А то, что конфигурация нового большинства в горсовете такая, прямо скажем, причудливая и противоестественная, так эта противоестественность кажется таковой лишь на первый взгляд.

В украинской политике на местном уровне видели и не такое. Например, в целом ряде областей, включая Одесскую, на местном уровне ОПЗЖ состоит в коалиции не только с Порошенко, но и со «Слугой народа», сообща пиля должности и бюджеты, несмотря на то, что в Киеве партийный шеф «слуг» не по детски щемит партийного шефа ОПЗЖ Медведчука.

Тут нет ничего удивительного. Даже на общенациональном уровне не приходится говорить о какой-то идеологии. Но там ею хотя бы прикрываются и оперируют какими-то гранд-нарративами, большими смыслами, рассуждая о языке, о НАТО, о России, о геополитическом выборе и тд и тп. На уровне же районов, городов и областей все киевские партии – банальные бизнес-франшизы, которые киевские партбоссы продают местным барыгам.

А те, в свою очередь, пихают «своих человечков» в те списки, с киевскими держателями которых им удалось договориться по сходной цене. Бывает даже так, что какой-то местный “авторитет” покупает в Киеве франшизу сразу на несколько партий – формально находящихся друг к другу в непримиримой идейной оппозиции. Так, в Днепропетровске небезызвестный Корбан, помимо своей на паях с Борисом Филатовым партии «Пропозиция», накануне прошлых выборов «приобрел» и местную ОПЗЖ, и местную “ЕС” ( Порошенко).

Как результат – одни и те же люди, находящиеся на содержании у одного и того же кармана, на публику изображали наличие между собою непримиримых противоречий. А вне поля зрения публики – пилили бюджет и торговали муниципальной землей.

Нечто подобное сейчас происходит и в Кривом Роге. Поэтому последнее, что нужно делать – это глубокомысленные и далеко идущие выводы о каком-то сближении позиций Порошенко и ОПЗЖ, не говоря уже о Вилкулах.

Украинская политика- она такая.

Другое дело – как на произошедшее отреагируют у Зеленского, и что предпримут в ответ. Начнут против Вилкула 2.0 войну или же предпочтут договориться по-тихому, делая хорошую мину при скверной игре.

Время покажет.