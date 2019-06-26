Электорат Медведчука оказался в одной лодке среди пессимистов Порошенко и Тимошенко

26.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Наиболее пессимистично настроены к украинским перспективам избиратели партий «Оппозиционная платформа – «За життя», обновлённой «Европейской солидарности» и «Батькивщины».

Об этом свидетельствуют результаты соцопросов, опубликованные фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впервые после 2005 года большинство граждан считает, что события на Украине развиваются в правильном направлении – в этом убеждены 41% граждан против 35,5% тех, кто считает направление движения страны неправильным. Полгода назад, в декабре 2018 лишь 18% граждан были уверены в правильном развитии страны, а 70% считали направление развития неправильным», – говорится в исследовании.

Также, согласно предоставленной информации, среди регионов уверенность в том, что Украина идёт правильным путём превалирует на Западе (50%), тогда как на Востоке и в Центре так считают 39 и 38 процентов соответственно.

«Наиболее пессимистично настроенные избиратели партии «Оппозиционная платформа «За життя», среди которых 58% считают направление развития страны неправильным и только 23% – правильным. Среди избирателей партии «Европейская солидарность» тоже преобладает уверенность в неправильности направления (49% против 26%). И среди избирателей «Батькивщины» тоже несколько преобладает уверенность в ошибочности направления развития событий: 42% – за «неправильность» и 34% – за «правильность» – отмечают социологи.