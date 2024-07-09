Электро и водоснабжение в Крыму страдает от ударов жары

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Евпатории отключили централизованное горячее водоснабжение, чтобы не оставить город совсем без воды.

Накопление городских резервуаров идет слабо из-за работ на магистральном водоводе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«К сожалению, ситуация с водой тяжёлая. Сегодня приняли решение отключить горячую воду до особого распоряжения. Что значит особое распоряжение: мы будем смотреть по накоплению воды в резервуарах. Сейчас накопление идёт, к сожалению, очень слабо. И чтобы не отключать холодную воду вообще и не оставить в разгар сезона город без воды, было принято решение отключить горячую воду, что способствует накоплению резервуаров. Впоследствии может быть опять дадим горячую воду, когда это произойдёт, пока не могу сказать», – заявил глава администрации Евпатории Александр Юрьев.

На городском центральном водоводе вновь идет замена участка трубы, что ранее уже приводило к массовым порывам и пятидневному режиму привозной воды в Евпатории. Если не отключить горячее водоснабжение и не снизить давление в ночное время, в ближайшие сутки город вновь останется без воды.



При этом может увеличится расход электроэнергии на подогрев воды в бойлерах. Нагрузка на электрические сети итак возросла из-за жары и усиленно работающих кондиционеров, что приводит к аварийным отключениям в разных районах города. Предпринимателей и владельцев развлекательных заведений предупредили, что их первыми отключат от энергоснабжения, чтобы запитать спальные районы и санаторно-курортный комплекс.

Сегодня глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что из-за аварии на сетях частично обесточен центр Ялты, есть точечные отключения в Массандре, поселке Васильевка и Гурзуфе. На восстановление энергоснабжения потребуется до 6 часов.