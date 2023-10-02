«Электронику не дадут»: Запад на стратегическом уровне не доверяет Украине – эксперт

Украинские металлургические и машиностроительные заводы используются для производства элементов ракет и ракетных комплексов. Построенные в советское время подземные бомбоубежища как нельзя лучше подходят для защиты от «Гераней» и «Кинжалов», но Запад и США не согласятся размещать там производственные цеха – критическая электроника явялется коммерческой тайной.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть достоверная информация о том, что в подземных цехах «Южмаша», например, сейчас производятся элементы ракет «Нептун», «Круг» и комплекса, который был раньше «Сапсан», а теперь это «Гром» и «Ольха». Так вот, производственные элементы этих ракет производятся в подземных помещениях, которые были построены в советское время, и поразить эти подземные бункеры крайне проблематично. Потому что даже ракета типа «Кинжал» срабатывает на наружном здании, то есть взрывается на поверхности», – подчеркнул он.

По словам Васильева, «Южмаш» далеко не единственный завод, где есть подземные помещения, которые можно использовать для производства оружия.

«Они рассредоточили производство на Днепропетровский металлургический завод, на «Интерпайп» в Днепропетровске, ещё есть завод «Луч» в Харькове, «Хартрон», Харьковский авиастроительный, завод им. Малышева, «Мотор Сич» в Запорожье – это вообще сотни гектаров производственных площадей. И даже, допустим, цех может быть не оборудован именно как цех изначально, это просто могло быть убежище для сотрудников, просто большой подвал. Туда заносится оборудование какое-то, оснастка – и вот, пожалуйста. От «Гераней» спасёт точно, от «Калибров» тоже вполне реально. С другой стороны, они прекрасно понимают, что удар по энергетике лишает заводы энергии. А без энергии большинство этих процессов не сильно рациональны. То есть, они стараются поддержать хоть как-то свою оборонную промышленность», – пояснил эксперт.

Он напомнил, что вплоть до СВО и даже в период ее проведения иностранная техника поступала на Украину без электроники.

«Но, опять же, до 24 февраля 2022 года, даже при том, что они были союзники США и прочее, Украине не продавалась критическая электроника для систем самонаведения, для управления и т.д. Их по умолчанию американцы считали разновидностью русских, и все эти санкции и ограничения, которые касались России касались и Украины. Потом ситуация у них, конечно, поменялась, но развёртывание производства невозможно», – заключил Васильев.