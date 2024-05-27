«Электрошокеры, наручники, собаки» – у Зеленского панически боятся бунта

Вернувшиеся с фронта украинские военные привезут с собой всё оружие, которое смогут утащить – и не будут уже выходить на мирные митинги, поскольку понимают, что это бесполезно.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Дикий прокомментировал принятые в первом чтении Верховной радой изменения в закон о Нацгвардии, которой будет разрешаться применять электрошокеры, наручники, принудительно останавливать авто и использовать служебных собак для задержания админнарушителей и разгона митингов.

«Да, они боятся того, что люди выйдут. Более того, если в мирное время люди живут совсем в другой ситуации, и их негатив концентрируется, но выглядит в виде выходов на акции протестов – это могут быть мирные, могут достаточно агрессивные мирные. Всегда есть люди, которые себя проявляют неадекватно в таких ситуациях… Но когда придут люди с фронта, они не будут выходить на мирные демонстрации, они понимают, что это бесполезно, тем более у них есть боевой опыт, они могут действовать иначе. Более того, до войны было 5 млн. стволов на руках у людей, а сейчас с войны привезут всё, что можно», – отметил Дикий.

«Мы уже видели, как люди бросают на Западной Украине гранаты, когда депутаты принимают не те инициативы, и даже погибают депутаты во время заседаний, я говорю про местный уровень. Это яркий пример того, как может развиваться ситуация в дальнейшем. Поэтому, чтобы упредить, чтобы не быть неготовым к таким проявлениям, вот они и зажимают гайки: админнарушения – собаки, дубинками всех лупасить. Делают всё, чтобы эта власть сохранилась. Я не понимаю, к чему мы идём, вернее, понимаю, но не хочу об этом говорить в голос», – добавил телеведущий.