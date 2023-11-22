Элита мертва, остались только генетические рабы – украинский военком

Вадим Москаленко.  
22.11.2023 15:58
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Украина


99% украинских мужчин являются уклонистами и генетическими рабами».  Об этом на телеканале «Открытый» заявил представитель ТЦК Юрий Семчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

99% украинских мужчин являются уклонистами и генетическими рабами».  Об этом на телеканале «Открытый» заявил...

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«У нас девяносто девять процентов – уклонисты. Вчера только одного добровольца видел, который сказал, что его жена достала», – сказал Семчук.

Он подчеркнул, что сейчас в украинскую армию попадает маргинальный элемент.

«Бывает так, что мужчины-садисты бьют женщин, а они говорят, чтобы мы его забрали, потому что жену и дочку бьёт. Бывает, что соседи жалуются на таких и просят забрать.

У нас общество истощается. Элита ушла и не вернулась, а остались те, которые, ну, генетически рабы. Это беда», – добавил бандеровец.

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