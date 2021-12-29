«Элита уехала на Украину», – Крымский спикер объяснил скандальные отставки мэров

Новости Украины

Череда отставок руководителей городов Крыма, зачастую сопровождавшаяся претензиями правоохранительных органов, – следствие кадрового дефицита, возникшего в результате отъезда антироссийски настроенной «элиты» на Украину после 2014 года.

Об этом заявил глава госсовета Крыма Владимир Константинов в интервью газете «Крымские известия», отвечая на вопрос о череде отставок в руководстве муниципальных образований Феодосия, Евпатория, Белогорск и Саки.

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«2014 год стал водоразделом. От нас уехало примерно 5 тысяч человек, не принявших референдум. И это были не простые обыватели, а специалисты в разных областях, иногда очень высокие, уникальные. Уехала и политическая элита, которая к тому времени набрала опыт, знала, как устроена система управления, прожила здесь жизнь — все съехали. А к рулю управления на 90% пришли новые люди. Они — крымчане, но новые, не имеющие нужных знаний. У нас колоссальный кадровый дефицит. Наши поиски часто заходят в тупик. Кого мы ищем? Желательно крымчанина. Почему? Ничего плохого не имеем к материковым управленцам, но Крым имеет свою специфику. Её надо знать. Пока ты её поймёшь, уйдут годы. У нас нет этих лет. Если ты не знаешь, где находится Раздольненский район и чем он отличается от Джанкойского, пиши пропало, тебе работать будет намного сложнее. А задачи надо сегодня решать и даже ещё вчера», – объяснял Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер заявил, что ставка на выходцев из бизнеса не срабатывает – они проигрывают старым советским кадрам.

«Кто входит в состав руководителей? По большей части люди советской эпохи. Этот кадровый запас исчерпывает себя, что естественно. На средний уровень мы ставим людей, сформировавшихся в 2000-х, новое поколение. Вопрос — какую они проходили школу? Наше поколение — да, взрослело в период развитых промышленности, экономики и политической системы. Были лифты — сначала человека брали на производство, потом переводили на партийную работу, потом опять на производство, потом на партийную выше уровнем. И это была потрясающая закалка. К моменту, когда кандидат становился генеральным директором крупного завода, он уже несколько раз был инструктором райкома, горкома, отлично знал местное самоуправление, как всё организовано, и одновременно производство. Это были очень образованные, органичные специалисты с большой буквы. Я до сих пор ими восторгаюсь. А вот рыночная экономика создала узкую специализацию и узких директоров. Посмотрите на наши кадровые неудачи, когда мы берём людей из бизнеса. Казалось бы, выдвиженец прошёл все ступени, от сохи. А у него узкое направление. Он знает один сегмент. Шаг в сторону — плывёт. Начинает применять стратегию, которая приносила ему успех в бизнесе, а в общественных отношениях она не срабатывает. И эти риски оказались не меньшими, как если бы мы брали человека, вообще не имеющего базы. Это самая серьёзная проблема», – сетует Константинов.