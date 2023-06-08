Элитная бригада ВСУ понесла рекордные потери – данные Шойгу

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Министр обороны Сергей Шойгу сегодня осматривал новую технику. Целью инспекции было ускорение поставок на линию фронта.

«Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь», – сказал Шойгу.

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Военкор Александр Сладков уточняет, что речь идет о неудачной попытке наступления 47-й механизированной бригады ВСУ, считающейся элитной.

«Русский полк разбил лучшую бригаду ВСУ. Да-да, 47-я бригада – элита элит. В ней воюют исключительно добровольцы, причем, когда она еще была полком, конкурс в наборе был 3 человека на место. Иностранную технику давали этой бригаде в первую очередь. Главный сержант бригады – лучший на Украине. Комбриг – лучший. Размотали ее. Русская пехота сильнее, профессиональнее», – объясняет Сладков.

Его коллега Евгений Поддубный добавляет:

«Бригада прошла интенсивную боевую подготовку на полигонах Украины и Европы. То есть ее вели, курировали западные военспецы, они же принимали непосредственное участие в подготовке. Соединение укомплектовано на 100% и личным составом и ВВТ. На вооружении бригады танки М55, БМП Bradley и бронемашины Panthera T6. Понятно, что средства разведки. И даже при этом, соединение противника задачу не выполнило. Самоуверенность и надежда на западные подарки и разведку. Впрочем, киевский режим людей не жалеет, поэтому будет продолжать», – прогнозирует Поддубный.

Что касается ревизии, проведенной Шойгу, по данным Сладкова, ситуация на передовой улучшается.

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«В окопах боеприпасов достаточно. И везут еще. Всё новое», – сообщил военкор.

Бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что данным об успехах российских войск можно верить – иначе бы их не стал озвучивать глава оборонного ведомства.

«Впервые горячие военные новости только что по ТВ доложил не Конашенков, а Шойгу. Понятное дело: у победы один отец. Это поражение всегда сирота», – иронизирует Лысаков.

Экс-глава ЛНР политолог Марат Баширов указывает на еще одну деталь.

«В украинских пабликах тишина про события на фронтах. Будто и не наступают ВСУ. Почему? А о чем писать? Что громят их?» – поясняет эксперт.