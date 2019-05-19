Элитную квартиру Зеленского в Ялте могут снести как самострой

19.05.2019, Ялта, Владимир Гладков

Вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский имеет в Крыму элитную квартиру, купленную супругой незадолго до воссоединения полуострова с Россией.

Расследование опубликовало американское «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в гостях у Зеленских, прямо над их пентхаусом в Ливадии: парк, Чёрное море, Ялта, вид с крыши ошеломляет. Квартиру тут будущая первая леди купила за год до аннексии, весной 2013 года. В 200 метрах – Ливадийский дворец, адреса домов полностью совпадают. Возле парадного входа – скульптуры львов. Элементы дома частично повторяют архитектуру царской резиденции Романовых. И название у жилого комплекса соответствующее – «Император», – говорится в сюжете.

Авторы материала утверждают, что элитную квартиру в Ливадии площадью почти 130 метров Елена Зеленская задекларировала по заниженной цене, чтобы уклониться от уплаты налогов. В декларации указана стоимость в 164 тысячи долларов, плюс подземное парковочное место – за 9 тысяч долларов.

Однако, по данным агентства недвижимости «Рейтер», указанная в декларации цена – в несколько раз ниже рыночной стоимости.

В сюжете утверждается, что дом, в котором Владимир Зеленский купил квартиру, построен незаконно рядом с царским дворцом в Ливадии, и российские власти могут принять решение о сносе самостроя.

«На момент строительства «Императора» действовала схема, когда люди, физические лица или коммерческие организации, получали землю под индивидуально жилищное строительство, а выстраивали на этих участках большие жилые дома. Соответственно, земля не была узаконена согласно целевому назначению. Если де-факто российские власти в Крыму признают этот дом самовольным строением, то его могут пустить под ковш бульдозера. Такие примеры в Ялте уже были», – говорится в сюжете.

Впрочем, по данным местной риэлтерской фирмы, Зеленский спешит продать свою квартиру.

«Несколько дней назад в Интернете было объявление о продаже этой квартиры за 690 тысяч долларов (цена указана в рублях – прим. ред.). На фото – комнаты с частичным ремонтом и большая терраса. По указанной площади с квартирой Зеленских не совпадает, но то, что это именно их пентхаус, нам анонимно подтвердил риелтор, который бывал внутри. Сказал, что квартиру продавали в 2015 году. Но агентство «Рейтер» утверждает, что пентхаус продавался аж до конца этого апреля», – добавил корреспондент.