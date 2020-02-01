Элитный батальон спецназа ДНР отметил пятую годовщину

01.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

1-й Гвардейский батальон специального назначения ДНР отметил пятую годовщину со дня образования.

Об этом сообщает официальный сайт главы республики Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Торжественное мероприятие в честь юбилея батальона, состоявшееся в субботу, 1 февраля, началось выносом Боевого знамени, затем к присутствующим обратился глава ДНР.

«Поздравляю вас с пятой годовщиной создания батальона! Срок немалый. Пройден весьма существенный путь, и, конечно же, вам нужно отдать должное. Вы не колеблясь сделали свой выбор. Рискуя своей жизнью, своим здоровьем, защищаете родную землю.

За вами – жители Донецкой Народной Республики, которые вам благодарны. На вас смотрят младшие поколения. Можно сказать с уверенностью одно: вы достойны своих героических предков, наших дедов и прадедов, которые отстояли нашу землю 75 лет назад», – сказал Пушилин.

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальных заданий, лучшие из лучших были награждены государственными наградами Донецкой Народной Республики – знаком отличия «За заслуги перед Республикой», знаком отличия «Георгиевский крест» III и IV степени, после чего собравшиеся почтили минутой молчания память погибших военнослужащих батальона.

«Конечно, далеко не все операции, которые выполняет батальон, подлежат разглашению. Но нельзя не отметить его вклад в безукоризненное выполнение самых сложных и важных задач, увы, с потерями. Сегодня мы также вспоминаем и тех, кто, защищая свой народ, пожертвовал самым дорогим – своей жизнью», – позже отметил глава ДНР у себя в Telegram-канале.