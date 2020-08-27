Элитный спецназ Путина подавит Беломайдан в случае начала беспорядков

27.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Российские силовики находятся в полной боевой готовности и будут отправлены в Белоруссию при наличии внешней угрозы и появления на улицах экстремистов-погромщиков.

Об этом телеканалу «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, мы ведём себя гораздо более сдержанно и нейтрально, чем многие другие страны и европейские, и американские, те же США. Но нам, безусловно не безразлично, что там происходит, это самая близкая нам страна…

В ОДКБ есть соответствующие статьи, которые говорят, что все государства-члены организаций, в том числе Союзного государства, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета нынешних границ, и в защите стабильности.

В этой связи у нас есть обязательство перед Белоруссией, и Лукашенко так и поставил вопрос – о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства», – заявил Путин.

«Лукашенко попросил меня сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор пока ситуация не будет уходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определённую границу, не приступят просто к разбою. Не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», – добавил глава РФ.

При этом в оценке действий белорусских правоохранительных органах российский президент призвал к объективности.

«Правоохранительные органы в Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что. Посмотрите, что в некоторых странах происходит, когда люди гибнут чуть ли не каждый день, когда в безоружного человека в спину стреляют при том, что у него в машине трое детей сидит. Разве те, кто ставит в вину Лукашенко, осуждают те акции? Я не видел. Почему такая избирательность? Это наводит на мысль о том, что дело не в том, что происходит в Белоруссии, а в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют их политическим интересам», – сказал Путин.

«В целом ситуация сейчас выравнивается. Я надеюсь, что все проблемы, а они, конечно, есть, иначе бы на улицу не выходили, будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами», – заключил президент.

Проект военкора Семёна Пегова «Wargonzo» со ссылкой на свои источники в Генштабе сообщает, что одно из самых элитных подразделений ВС РФ, а именно Силы Специальных Операций уже готовы к выезду в Белоруссию.

«К командировке в Минск «ссошники» готовятся уже больше недели и сейчас бойцы находятся в режиме ожидания. Отметим, что переброска таких подразделений в Белоруссию возможна только при наличии внешней угрозы и появления на улицах вооруженных экстремистов. Именно такие условия применения ВС РФ в РБ обозначил президент Путин, комментируя белорусский кризис», – сообщает Telegram-канал проекта.

При этом отмечается, что ССО – это одно из немногих подразделений, которое находится в личном подчинении президента.

Эксперт организации «Офицеры России», военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев подчеркнул, что речь идёт о защите Союзного государства.

«Это, конечно, по официальному запросу самого руководства Беларуси. Во-вторых, мы должны понимать, что все эти разговоры, что типа «Беларусь независимое государство, и Россия не должна вмешиваться» – я хотел бы напомнить, что мы, прежде всего, состоим в Союзном государстве. Речь должна идти не только о национальной безопасности Беларуси, но и о национальной безопасности Союзного государства», – заявил эксперт «ПолитНавигатору».

«Мы, конечно, открыто не вмешиваемся, считаем, что ситуация будет удерживаться национальными силами. Но мы не можем остаться в стороне и сказать, что это сугубо внутреннее дело Белоруссии, и нас это не касается. Потому что при тяжёлой ситуации, а речь идёт именно тяжёлой ситуации, когда силы обеспечения национальной безопасности государства Беларусь могут не справиться или оказаться в тяжёлом положении, и будут нуждаться в помощи и поддержке России, то Россия, безусловно, эту помощь и поддержку окажет», – добавил Перенджиев

«Наша задача – чтобы Беларусь оставалась в составе союза. Потому что Союзное государство Россия-Беларусь – это ядро и основа таких организаций, как ОДКБ и ЕврАзЭс на постсоветском пространстве. Более того, официальный Минск – это переговорная площадка по урегулированию конфликта, в том числе и на Украине, в том числе и вокруг Нагорного Карабаха», – также пояснил военный политолог.