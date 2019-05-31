Элитный украинский вуз не хочет «превращаться в цирк» и протестует против закона о языке

31.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Почетный президент Киевской школы экономики (KSE), первый замглавы Совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов раскритиковал новый закон об украинском языке из-за требования преподавать исключительно на украинском языке, передает корреспондент ПолитНавигатора.

На своей странице в Facebook Милованов пояснил, что учеба в KSE идет только на английском, и школа вынуждена будет выбирать — закрыться, уйти в тень или переехать в другую страну.

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“Мы будем платить штрафы, отказываться от лицензии, переезжать в другую страну… Школа двадцать лет преподавала незаконно. С 2016 года получила лицензии и стала входить в систему. Мы уйдем обратно в подполье. Качество образования важнее”, — написал он.

Милованов подчеркнул, что современное экономическое образование в мире ведется на английском языке.

“Если Украине не нужны современные экономисты, то это право Украины. Но превращать экономическое образование в Киевской школе экономики в цирк мы не будем… никому в мире и в Украине не нужны экономисты, обучающиеся на украинском”, — заявил он.

Почетный президент школы допускает, что при условии бюджетного финансирования государство может требовать обучения на украинском, однако KSE получает деньги от доноров и ограничена в ресурсах.

Милованов также против компромисса в виде введения нескольких курсов на украинском. По его мнению, в сложившейся ситуации необходимо изменить нормы закона.

Киевская школа экономики была основана в 1996 институтом Economic Education and Research Consortium и благотворительным фондом Евразия (Eurasia Foundation). В 2017 году магистерские программы школы получили лицензию от Министерства образования и науки Украины, а в 2018 году — государственную аккредитацию.

В 2018 году в образовательные программы KSE также добавилась МВА в области искусственного интеллекта и анализа данных и бакалаврская программа по экономике и предпринимательству совместно с Стокгольмской школой экономики в Риге.

Ранее принятые Радой законы о языке и о языковых квотах на радио и ТВ призвал отменить как неконституционные первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир.

Напомним, экс-президент Петр Порошенко подписал принятый Радой под руководствоим Андрея Парубия закон о функционировании украинского языка как государственного 15 мая. Закон должен вступить в силу 15 июля, спустя два месяца после принятия. Однако уже сейчас раздается масса критики как внутри Украины, так и за ее пределами. В частности, закон раскритиковали Венгрия и Венецианская комиссия ЕС, а депутаты Оппоблока намерены обжаловать закон в Конституционном суде. То же самое обещают и у президента Владимира Зеленскрого, заявившего о том, что он пересмотрит закон, если в нем обнаружатся спорные моменты.

В то же время Андрей Парубий заявил, что силы старого режима “не позволят отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию”.