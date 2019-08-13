Эмбарго на импорт не снизило количество контрафакта в России – эксперт

13.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Эмбарго на западные продукты не помогло улучшить качество собственного производства в РФ за прошедшие пять лет, а фальсификат продолжает массово попадать на прилавки магазинов.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За прошедшие 5 лет введения эмбарго, контрсанкций, Союз потребителей «Росконтроль» может свидетельствовать о том, что происходит количественное замещение на полках магазинов, но, к сожалению, не качественное и за последние 5 лет – качество никоим образом не повысилось.

С 2012 года Союз потребителей проводит веерные исследования, мониторит качество товаров, которые находятся на полках магазинов и за всё это время мы приходим (к тому – ред.), что доля некачественной, фальсифицированной продукции варьируется от 40% до 60% из года в год.

В зависимости от технологии производства, проверок надзорных органов, способы фальсификации могут меняться, качество продукции может варьироваться, оно может быть нестабильным, но, тем не менее, цифры от 40% до 60% неуклонны на протяжении нескольких лет.

Основные проблемы где? Как правило, это молочная отрасль, в пределах 60%, это мясопереработка – до 50-60% – это самые проблемные отрасли. Да, существуют отрасли, где произошёл и рост производства: это, в первую очередь, плодоовощная продукция, это виноделие, в частности, это производство птицы. Качество тоже варьируется», – отметил он.

При этом Борисов добавил, что в случае снятия продуктового эмбарго, российский производитель не сможет выдержать конкуренции с товарами из Европы.

«Но, например такие отрасли, как молочная, если завтра отменить контрсанкции вдруг, то российский фермер: мелкий, средний, крупный предприниматель – просто не выдержит ни качественную, ни ценовую конкуренцию с товарами, которые производятся, к сожалению, в Европе», – подчеркнул эксперт.