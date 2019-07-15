15.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Россия, Украина, Экономика
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Эмбарго на поставку российских товаров в Украину продлили на 2020 год

Украина продлила на 2020 год действие запрета на поставку в страну значительного перечня российских товаров, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее постановление № 605 от 5 июля обнародовано на сайте Кабинета министров в понедельник.

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Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин указом 24 июня этого года продлил с 1 января до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничения на транзит украинских товаров.

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