Эмигрант экс-натовец: Позор! Где избиения русских и заукраниские митинги?

Вадим Москаленко.  
11.07.2024 18:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, США, Украина


После попадания ракеты по детской больнице Охматдет в Киеве, по идее, должны были бы вспыхнуть во всём мире заукраинские митинги со сжиганием флагов РФ и волна преследований русских, но этого не случилось.

Об этом на канале «UkrLife» заявил экс-представитель НАТО в России, сторонник Трампа Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После попадания ракеты по детской больнице Охматдет в Киеве, по идее, должны были бы...

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«У меня вопрос к вам, а где протесты? Где протесты в Вашингтоне, в Европе, на кампусах, где сжигане российских флагов, где оборачивания себя в украинские флаги?», – возмущался Табах.

Ведущий возразил, что в Вашингтоне митинг был, правда, немногочисленный.

«Я тоже видел, но по сравнению с тем, что было за Хамас, за Палестину – что творилось в мире! Я не призываю к этому, но где избиения людей, которые похожи на русских? У которых русскозвучащие фамилии. Складывается такое впечатление, что это просто всё специально сделано», – бесился экс-натовец.

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