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02.02.2021, Сараево, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Война, Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал
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Эмир Кустурица пролетел над родным городом, откуда его изгнали националисты и исламисты


В честь сорокалетия премьеры своего знаменитого фильма «Помнишь ли ты Долли Белл», снятом на окраине его родного Сараево, Эмир Кустурица пролетел над городом на личном вертолете.

В самом городе режиссер не появляется, после того как бошнякские сепаратисты затравили его и его семью за проюгославский фильм «Андеграунд», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Портал «Искра» опубликовал фото Кустурицы в кабине пилота, когда тот пролетал над родным городом в честь сорокалетия ленты, проложившей ему путь в большое кино и принесшей ему международную известность.

Лента «Помнишь ли ты Долли Белл?» вышла на широкий экран в 1981 году. Картина рассказывает о 60-х годах прошлого века, о жизни окраины боснийской столицы глазами обычного подростка, который спорит с отцом о коммунизме, увлекается итальянским рок-н-роллом, влюбляется и общается с местной криминальной бандой.

Несмотря на то, что действие картины происходит в Сараево, главные роли в ленте играли ведущие столичные (белградские) актеры Славко Штимац, но при этом все они говорят на бошнякском диалекте сербо- хорватского языка, который после отделения БиГ от Югославии объявлен отдельным языком. Лента была удостоена «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и, что интересно, в момент вручения приза режиссер находился на сборах резервистов Югославской Народной Армии и получил от командования срок в 24 часа, чтобы отправиться в Венецию, получить приз и вернуться в казармы.

Начиная с конца 90-х, Кустурица преимущественно живет либо в Сербии, либо в Республике Сербской, не появляясь в родном городе. В 1995 году, будучи бошняком, они не побоялся снять метафоричную, наполненную ностальгией по разрушаемой Югославии ленту «Андеграунд», за что подвергся травле, как со стороны бошнякских националистов и исламистов, так и ряда западных деятелей, поспешивших записать режиссера в «пропагандисты Милошевича». Дом Кустурицы в Сараево был сожжен, а доведенный травлей отец Мурат Кустурица преждевременно скончался от инфаркта.

Впоследствии, раскопав архив своей семьи, Кустурица узнал о том, что его предки несколько столетий назад были обращенными турками в ислам православными сербами, после чего он сам крестился по именем Неманя, и крестил свою семью.

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