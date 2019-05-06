Энергетическая зависимость Украины от России продолжает усиливаться

06.05.2019, Киев, Игорь Петров

Несмотря на декларируемую Киевом политику энергетической независимости от России, зависимость Украины от поставок российских энергоносителей с 2014 года только выросла.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор департамента экономической политики Федерация работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о энергетической независимости, то энергетическая зависимость от России увеличилась. Мы стали импортировать огромное количество угля. Это добавилось к ТВЭЛам, которые все равно идут из России (60% топлива АЭС), и к нефтепродуктам. Нефти мы импортируем мало, у нас стоят все [нефтеперерабатывающие] заводы, кроме Кременчуга. Нефти мы импортируем в 12 раз меньше, чем нефтепродуктов. По дизелю в прошлом году Россия вышла на первое место обогнав Белоруссию», – сказал Саливон.

Он также сообщил, что уголь, кокс, полукокс и готовые нефтепродукты являются тремя товарными группами, по которым импорт из России значительно вырос. В частности, уголь – на 522,9, кокс и полукокс – на 150,9, готовые нефтепродукты – на 209,9 миллиона долларов. Кроме того, почти на 100 миллионов долларов вырос импорт аммиака.