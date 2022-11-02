Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид прибыла на Украину для переговоров о помощи со стороны Вашингтона в сфере безопасности и энергетической поддержки.

«Постоянные усилия США по оказанию помощи в сфере безопасности и энергетической поддержки, а также помощи Украине в реформах и усилиях по восстановлению» будут на повестке дня во время двухдневного визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид”, – заявили в Госдепартаменте США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Сообщается, что Донфрид примут руководители Офиса президента Украины, а также представители МИД и члены правительства Владимира Зеленского, добавили в ведомстве.

В заявлении отмечается, что Донфрид также поговорит с находящимися на содержании американских фондов украинскими активистами-грантоедами ( “на языке Гослепа – “лидерами гражданского общества”- Ред.) о том, как продолжать помогать украинскому народу «достичь своих надежд и раскрыть потенциал страны».

«Она также встретится с сотрудниками посольства США в Киеве, чья служба в чрезвычайных обстоятельствах является примером лучших традиций дипломатической службы США», – говорится в сообщении.

Одновременно с посланницей Госдепа в Киев прибыла еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Она заявила о необходимости увеличения поддержки дестабилизированного российскими ракетными ударами украинского энергосектора.

По словам Кадри Симпсон Украина получила от ЕС €25,5 миллионов для поддержания энергосистемы. Кроме этого страны Евросоюза поставили Киеву «энергетическое оборудование на миллионы евро».

«Я сегодня в Киеве, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора Украины. Украинская энергетическая инфраструктура подвергается целенаправленной атаке со стороны россии – жестокая и бесчеловечная тактика, чтобы вызвать человеческие страдания с приближением зимы. ЕС стоит рядом с Украиной, чтобы помочь им, пока они не победят», – написала она на своей странице в Twitter.

Еврокомиссарша отметила, что видела масштабы разрушений на Украине собственными глазами и «прилагаю все усилия, чтобы увеличить финансовую, техническую и практическую поддержку».

«Это должно исходить от институтов ЕС, государств-членов, наших международных партнеров и частных доноров. Мы не можем терять времени!» – добавила Симсон.

В свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко поприветствовал европейку в Киеве и провел для нее экскурсию по центру украинской столицы.

«Поддержка и солидарность Европейского Союза много значат для всей Украины. Рад встретить хорошего друга Украины Кадри Симсон в несокрушимом Киеве», – написал чиновник в Twitter.

На этом фоне во многих странах Европы продолжаются массовые протесты местного населения, не желающего терпеть возрастающие тяготы от энергетического кризиса в самом ЕС, вызванного втягиванием Старого континента в санкционную войну с Россией.