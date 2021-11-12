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12.11.2021 15:36
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
Киев, Политика, Украина
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Энергетический кризис спровоцирует конфликт Киева с провинциями, – прогноз

Новости УкраиныПредстоящей зимой на Украине неизбежны проблемы с отоплением и электроснабжением. Местные и центральные власти...

Предстоящей зимой на Украине неизбежны проблемы с отоплением и электроснабжением. Местные и центральные власти будут пытаться переложить ответственность за кризисную ситуацию друг на друга.

Об этом в беседе на Ukrlife.TV заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблемы с отоплением, веерные отключения – это та самая «дохлая кошка», которой будут перебрасываться.

Киев будет пенять на местные власти, местные власти будут показывать на Киев, никто не захочет нести ответственность.

В этом плане понятно, что отношения Киев-регионы могут очень сильно поменяться.

Пока что время от времени выражают недовольство градоначальники в Днепре, в Чернигове и так далее, в облсоветах видят время от времени такое.

Думаю, всё это может обостриться, именно зимой. Есть выражение, что проблемы, катастрофическая ситуация – это сирота, а «у победы много отцов», – сказал Андрей Золотарев.

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