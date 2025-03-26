«Энергетическое перемирие» ожидаемо не работает – но Москва из него не выходит
Минобороны РФ сегодня заявило, что Украина не соблюдает мораторий на удары по объектам энергетики. Впрочем, с самого первого дня, как Владимир Путин после разговора с Дональдом Трампом дал приказ о приостановке поражения таких целей, ВСУ продолжали бить по российским НПЗ и электростанциям.
«Киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации. Ночью 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа», – сообщили военные, уточнив, что ВСУ также били по электросетям под Брянском, Курском и т.д.
«Киев за семь дней раз 30-ть нарушил договоренность», – подсчитал обозреватель Андрей Гусий.
«Украина с 18 по 25 марта ударила по нескольким энергообъектам России (например вчера по ЛЭП от Ростовской АЭС. То есть, мы вправе считать себя стороной «свободной от обязательств по его соблюдению», – соглашается политолог Марат Баширов.
Однако в заявлении Минобороны даётся понять, что из энергетического перемирия Москва не выходит, а лишь обвиняет Киев, который «делает всё для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта».
Международник Алексей Наумов считает, что сейчас идёт дипломатическая игра по «перетягиванию Трампа» — обе стороны пытаются сделать из посредника своего союзника».
«Посыл понятен: господин Трамп, Зеленский открыто издевается над вашей идеей перемирия, его пора призвать к ответу. Украина, в свою очередь, во-первых, провоцирует Россию на силовой ответ (чтобы обвинить ее в срыве перемирия), во-вторых, продолжает дипломатическую кампанию по воздействию на личное мнение Трампа, пусть пока и нерезультативную», – рассуждает Наумов.
Обозреватель Юрий Баранчик считает такой подход ошибочным.
«Возникает ощущение, что мораторий работает сугубо в одну сторону. Иначе как объяснить происходящее? …Как бы нас снова не обманули. Трамп будет кивать на Зеленского, Зеленский на Трампа, или вообще посылать всех на три буквы, типа, полный невменько, а наши энергетические объекты будут взрываться, гореть и уничтожаться. Где механизм гарантий? И почему мы не можем, если Трамп не рулит Банковой, показательно шандарахнуть по каким-либо ключевым объектам украинской инфраструктуры или тем заводам-пароходам, которые амеры уже записали себе в будущее владение, типа, в назидание за кидок невыполнение договорённостей?».
Бывший депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский не верит в перемирия.
«Настоящий мир», по сути, будет означать удовлетворение требований России. То есть, разоруженная, нейтральная Украина, чьи силы безопасности (численность которых также определяется Россией) будут преследовать сторонников Бандеры и сажать их в тюрьмы.
Я не думаю, что бандеровцы рассчитывают на такое развитие событий и поэтому сделают все возможное, чтобы война продолжалась, ведь пока она ведется, они находятся у власти и имеют влияние», – прогнозирует Бердичевский.
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