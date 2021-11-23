Энергетик: «Газпром» не перекроет газ Молдавии, а зря

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Газпром» не хочет репутационных рисков, а потому поставки газа в неплатёжеспособную Молдавию остановлены не будут, что только увеличит число потенциальных потребителей, которые решат, что можно не платить.

Об этом в эфире YouTube-канала «Независмые» заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я не думаю, что сейчас «Газпром» рискнёт остановить поставки. Потому что с точки зрения достаточно большой медийной кампании против «Газпрома» – сейчас не лучшее время, чтобы рисковать подобного рода событиями.

Хотя пока – чем больше «Газпром» откладывает применение жёстких мер, тем больше некоторые потребители вроде Молдавии переходят к мышлению – зачем платить, если можно не платить. Ведь всё равно газ не перекроют, слишком велики ставки в игре, слишком сложный контекст. Они на этом спекулируют.

Разумеется, спекулируют и на статусе Приднестровья, хотя без Приднестровской ГРЭС Молдавия, та территория, которая контролируется Кишинёвом, останется без электричества, неизвестно, кто кого там больше напугает. Будем надеяться, что компромисс будет найден, Молдавия где-то денег найдёт», – сказал эксперт.

Более того, по его мнению, деньги у Кишинёва есть.

«Потому что если говорить, что Молдавия неспособна платить даже относительно льготную цену, льготную по сравнению на споте, по сравнению с тем, что можно купить у Украины, у Румынии, у Польши.

Даже, если такие деньги она не способна платить, то о какой вообще субъектности можно говорить? Какие ещё договора можно заключать с Молдавией в любой другой сфере? Это детские разговоры – в пять лет ты пообещал, а в шесть лет ты сказал, что платить не буду», – объяснил Митрахович.

Отметим, что Молдавия уже пообещала оплатить первые поставки – но на сутки позже установленного «Газпромом» дедлайна.