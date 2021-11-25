Энергетик: Молдова не собирается прекращать трепать нервы «Газпрому»

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Парламент Молдовы утвердил поправки в госбюджет, одна из которых предусматривает выделение 1,4 млрд леев ($80 млн) на выплату долга за газ «Газпрому».

Однако деньги будут выделены не напрямую предприятию «Молдовагаз», которое и заключило контракт с российской корпорацией и должно с ней расплачиваться, а через прокладку – госпредприятие Energocom (ему выделят 1,7 млрд леев), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Необходимость дополнительной транзакции затянет процесс расчета с «Газпромом», который изначально требовал расплатиться в среду, угрожая перекрыть газ. Молдавское правительство послало в Москву жалостливое письмо и уговорило обождать до пятницы.

Отвечая на вопрос депутатов, почему деньги идут сначала в Energocom, а не напрямую в «Молдовагаз», спикер парламента Игорь Гросу ответил, что власти «пытаются консолидировать потенциал Energocom как поставщика газа».

«Мы хотим, чтобы в будущем Energocom стал игроком на газовом рынке. Все те суммы, которые будут покрыты этой транзакцией, будут строго по существующей задолженности. Energocom не теряет эти деньги, он их когда-нибудь вернет», – пояснил министр финансов Молдовы Дмитрий Будянский.

Однако, скорее всего, такая сложная схема объясняется тем, что 50% акций «Молдовагаз» принадлежит «Газпрому», а прозападное правительство, все-таки, лелеет надежду когда-нибудь изгнать его из страны.

Финансовые манипуляции вызвали возмущение у оппозиции. Коммунисты и социалисты потребовали отчет у премьер-министра Натальи Гаврилицы.

«Пусть объяснит, почему деньги будут переведены Energocom, на какой срок, на каком правовом основании запрашивается такое вмешательство», – сказал депутат Петр Бурдужа.

Но даже в таком виде некоторые политики восприняли решение как «уступку» «Газпрому». Напомним, российская монополия потребовала оплатить поставленный газ.

«Вице-премьера Спыну надо уволить, а его игры с “Газпромом” должна расследовать прокуратура», – возмущался бывший вице-спикер парламента Александр Слусарь. «А что теперь будет с остальными статьями бюджета, из которых эти деньги вытащили?! Нет бабок? Пусть коммерческое предприятие Молдовагаз берёт кредит в банке и отдаёт в течение хоть 20 лет! Бюджет – это не кредитная организация!», – негодовал гражданский активист Денис Недеогло.

Напомним, «Молдовагаз» оставили без оборотных средств из-за странного решения молдавского Национального агентства регулирования энергетики (НАРЭ) снизить с 1 декабря 2021 года тарифы на газ для потребителей на 25%. Поговаривали, что таким образом правительство пыталось подвести российско-молдавское предприятие под банкротство.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков полагает, что после окончания отопительного сезона Молдова затеет новые торги с «Газпромом».

«Я думаю, нас ожидает новая волна и по условиям этого контракта, потому что там нефтяная привязка, а стоимость нефти растет. В этом плане Кишинев вполне может переиграть и сказать: давайте вернемся к спотовой привязке, потому что теперь это нам выгодно. Мы уже видели заявления, что в 2022 году пересмотрят условия контракта. Второй конфликтный момент – это долг за предыдущий контракт. Там больше 700 млн долларов, и как вернуть эти деньги – тоже не вполне понятно. Вроде договорились, что в течение 5 лет – комфортные условия. Но при этом Кишинев заявлял, что проведет аудит этого долга, и будет стараться его уменьшать. «Газпром» вполне может пойти в арбитраж. Мы увидим еще много конфликтов», – сказал Юшков в интервью радио «Спутник».