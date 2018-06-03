03.06.2018, Луганск, Анастасия Самойлова

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Энергетики ЛНР совершили прорыв: Вновь запускаются крупные заводы

В ЛНР удалось восстановить крупный энергомост, который значительным образом повлияет на дальнейшее развитие промышленности как ЛНР, так и ДНР.

Об этом и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал журналистам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил, что в рамках выполнения программы развития ЛНР на период до 2023 года энергетиками Республики был восстановлен энергомост в две линии: линия 500 и линия 200.

«Их восстановление позволит поднять мощность поступаемого электричества на Алчевский металлургический комбинат, что, в свою очередь, позволит запустить в полном объёме работу двух печей и сталепрокатное производство. Линия 200 позволит обеспечить электроэнергией Стахановский завод ферросплавов, который в ближайшее время также будет запущен. Эта линия была разбита в 2014 году в период активных боевых действий», – отметил глава Республики.

Затем Леонид Пасечник рассказал о том, что в ближайшее время для Родаковского водозабора будет построена резервный трубопровод.

«На встречах с представителями ЖКХ я уже неоднократно заявлял о том, что необходимо укладывать не старую, а новую трубу. На сегодняшний день у нас появляется возможность из проката, который будет выпускаться на Алчевском металлургическом комбинате, на предприятиях либо ЛНР, таких как «Сантехдеталь» (сейчас этот вопрос находится в стадии изучения), либо Луганский трубный завод, либо на Харцызском трубном заводе ДНР производить трубу, которая будет использована для строительства возможно резервной линии в районе Родаковского водозабора. То есть, сейчас мы, с целью выполнить план и пустить больше воды для населения используем старую трубу, но в течение следующего года мы рядом положим резервную линию из новой трубы и в последующем будем полностью переключены на новую линию. А вторая, которая смонтирована из старых труб, будет являться резервной».

Глава ЛНР подчеркнул, что Алчевский металлургический комбинат до сегодняшнего дня не имел возможности работать на полную мощность.

«На полную мощность не работали печи, сталепрокатное производство практически стояло без работы, потому как не хватало мощности подаваемой энергии. На сегодняшний день у нас такая возможность появилась. Мы можем запустить Алчевский меткомбинат на полную мощность, производство проката стали, производство чугунных болванок, запуск двух печей. На Стахановский завод ферросплавов электричество не поступало совсем, так как линии были повреждены. На сегодняшний день они полностью восстановлены. В ближайшее время завод будет запущен. Продукция будет поступать, в том числе, и на Алчевский металлургический комбинат, на Енакиевский меткомбинат, то есть, работой будут обеспечены ещё два завода.

Восстановление этих линий – это дополнительные рабочие места, налоги в бюджет. Это развитие нашей экономики и нашего производства, то есть то, о чём мы говорили ранее», – подытожил Леонид Пасечник.