18.02.2019

В одном из санаториев бальнеологического курортного города Моршин на Львовщине области открыли памятник гитлеровским пособникам.

Соответствующую фотографию опубликовал на своей странице в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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“С 2001 года в Моршине работает Центр реабилитации ветеранов ОУН-УПА «Говерла». Для усиления лечебного эффекта перед санаторием воздвигнут монумент с портретами Степана Бандеры, Романа Шухевича и Евгения Коновальца. Для экономии средств, под портретом Коновальца, установили мемориальные таблички без портретов – Дмытру Клячкивскому, Степану Ленкавскому и Ярославу Стецько”, – отметил Долинский.

“Местные ученые утверждают, что члены ОУН могут не только наслаждаться портретами проводников, но и заряжать минеральную воду энергией национализма”, – иронизирует глава Украинского еврейского комитета.

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